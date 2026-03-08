Il Paradiso delle Signore, spoiler: perchè la Contessa Adelaide non torna

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 dal 16 al 20 marzo, porteranno in scena sviluppi importanti per alcuni dei personaggi centrali della decima stagione.

Al centro della trama ci sarà soprattutto Matteo Portelli, chiamato a confrontarsi con una situazione personale destinata a cambiare radicalmente i suoi piani.

Parallelamente proseguirà il caso che coinvolge Umberto Guarnieri, sempre più sotto pressione dopo le accuse legate all’intossicazione di alcuni bambini.

In questa fase della storia, invece, la contessa Adelaide di Sant’Erasmo non farà ritorno nelle vicende ambientate al grande magazzino milanese.

Matteo pronto a chiudere con Marina, ma arriva una rivelazione inattesa

Le anticipazioni indicano che Matteo deciderà finalmente di affrontare Marina per chiarire la natura del loro rapporto. Il contabile del Paradiso, dopo settimane di riflessioni, maturerà la convinzione di voler mettere fine alla relazione e voltare pagina.

La decisione nasce dal fatto che Matteo si rende conto di non essere più coinvolto sentimentalmente come un tempo. Il suo cuore, infatti, continua a essere legato alla figlia della contessa Adelaide, un sentimento che non è mai riuscito a superare del tutto.

Quando si presenterà da Marina con l’intenzione di interrompere definitivamente la storia, la conversazione prenderà però una piega imprevista. La donna gli rivelerà di aver avuto un ritardo e di temere di essere incinta del loro primo figlio.

Una notizia che coglierà Matteo completamente di sorpresa e che renderà ancora più complessa la situazione. L’idea di diventare padre proprio nel momento in cui stava per chiudere la relazione lo metterà in grande difficoltà.

La contessa Adelaide resta lontana da Milano

Le prossime puntate della soap non segneranno, almeno per ora, il ritorno della contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Il personaggio continuerà a restare fuori scena e non comparirà negli episodi previsti fino al 20 marzo.

La sua assenza pesa soprattutto nelle vicende che riguardano Matteo e Marcello, ma al momento la trama non prevede un rientro immediato della contessa nella vita del grande magazzino.

Intanto la decima stagione della serie prosegue verso la parte conclusiva: l’attuale capitolo della fiction di Rai 1 dovrebbe infatti chiudersi a metà maggio 2026.

Umberto sotto pressione dopo lo scandalo dei bambini intossicati

Un’altra storyline importante riguarda Umberto Guarnieri, finito al centro di una forte polemica dopo il caso dei bambini rimasti intossicati.

Il commendatore si troverà costretto a fronteggiare una serie di accuse che mettono in discussione il suo ruolo nella vicenda. Per difendere la propria posizione, Umberto deciderà di esporsi pubblicamente.

La sua strategia sarà quella di raccontare la propria versione dei fatti attraverso un’intervista concessa alla giornalista Rosa Camilli. L’obiettivo è chiarire la dinamica degli eventi e respingere i sospetti che si stanno diffondendo attorno alla sua figura.