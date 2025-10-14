Il Paradiso delle Signore, spoiler: nozze Marcello e Adelaide, Rosa prende una decisione clamorosa

Si avvicina sempre più il momento di salire all’altare per Marcello e Adelaide. Un giorno che per Rosa Camilli non potrà essere come tutti gli altri. La giornalista prenderà una decisione inattesa nelle prossime puntate. Per l’ex Venere non sarà per nulla facile riprendere in mano la propria vita al pensiero di vedere sfuggire via Barbieri.

I guai sentimentali non saranno l’unico problema per Rosa che verrà aggredita per le strade di Milano e spedita all’ospedale da uno sconosciuto malgrado gli interventi di Mimmo e dello stesso Marcello, pronto ad accorrere in suo aiuto dopo aver assistito in lontananza alla scena.

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni: l’inaspettata decisione di Rosa

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 20 al 24 ottobre rivelano che per Rosa arriverà il momento delle dimissioni dall’ospedale. Ma il recupero della salute non la farà certo sentire più serena. La signorina Camilli non riuscirà a fare a meno di pensare a Marcello, l’uomo del quale ormai si è innamorata.

A pochi giorni dal matrimonio tra Marcello e la contessa, la giovane non riuscirà a rimanere impassibile davanti al fatto che l’uomo che ama stia per legarsi per sempre a un’altra donna. Rosa così prenderà una decisione forte legata al suo futuro. Le anticipazioni della soap di Rai 1 però non entrano nei dettagli.

Nel frattempo anche a Villa Guarnieri le acque si riveleranno piuttosto agitate, con Marcello in piena crisi a pochi giorni da fatidico sì con Adelaide. Nemmeno Barbieri riuscirà a dimenticare quanto accaduto con Rosa, che intanto sarà stata dimessa dall’ospedale. Nelle puntate precedenti i due si sono nuovamente avvicinati.

Galeotto è stato il viaggio a Trieste per l’intervista concordata con l’astrofisica Margherita Hack per il Paradiso Donna. Un guasto alla macchina ha costretto Marcello e Rosa a una sosta forzata durante la quale i due giovani sono stati a un passo dalla replica del bacio della scorsa stagione. Anche stavolta Barbieri ha mantenuto un silenzio di tomba con Adelaide.

Fermato l’aggressore di Rosa, Fulvio indaga su Caterina

Mentre sia Marcello che Rosa sono straziati dai turbamenti interiori, l’aggressore di Rosa, un uomo di nome Rodolfo Sacchi, finirà agli arresti e verrà portato in carcere. Nel frattempo a Milano arriverà anche la moglie di Sacchi. La donna cercherà di parlare con Rosa per raccontarle la sua storia personale. Emergerà che anche lei è stata vittima di soprusi.

Fulvio, insospettito, indagherà su Caterina. E scoprirà che da tempo la figlia tiene in piedi una relazione clandestina e a distanza con un altro ragazzo. La scoperta turberà non poco il nuovo magazziniere del Paradiso, che avrebbe voluto apprendere la verità dalla bocca di Caterina fin da subito.

Rinaldi sfogherà la sua amarezza con Roberto Landi, al quale confiderà quanto scoperto sulla figlia. Il direttore artistico del grande magazzino non mancherà di fornire dei consigli che si riveleranno decisivi per venire a capo di questa delicata situazione.