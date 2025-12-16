Il Paradiso delle Signore spoiler: la proposta di nozze spiazza tutti, arriva il Sì più atteso

Non sembra essere un momento propizio al Paradiso delle Signore per gli amanti dei fiori d’arancio. A dimostrarlo c’è il drammatico annullamento delle nozze tra Marcello e Adelaide: una ferita ancora fresca che stenta a rimarginarsi. Per non parlare del matrimonio tra lo stesso Barbieri e Rosa: anche questa cerimonia è saltata. Rimandata a data da destinarsi.

Un rinvio “pilotato” dalla contessa che, come ormai appare evidente, ha simulato il suicidio per scatenare una valanga di sensi di colpa nella coppia – specialmente nel suo ex promesso sposo – e impedire che il sogno d’amore di Rosa e Marcello trovasse concreta realizzazione. Adesso però sta per arrivare un’altra proposta di nozze. Avrà maggior fortuna?

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni: arriva una proposta di matrimonio

Lo rivelano le anticipazioni fino al 19 dicembre de Il Paradiso delle Signore. Dopo aver ottenuto – non senza riserve – il placet di papà Fulvio, Mario sarà pronto a impegnarsi ufficialmente. Il cameriere – promosso a caposala dopo il ritorno al Circolo milanese – farà la sua proposta di fidanzamento a Caterina.

Rovistando tra la biancheria ricamata di sua madre, Caterina troverà un nastro magnetico che darà a Roberto un’idea per una nuova iniziativa natalizia. Al Paradiso verrà così allestito uno studio di registrazione. Servirà per incidere un disco di fiabe. Le voci narranti saranno quelle delle Veneri. Ghiotta occasione per Mario.

Il giorno della registrazione delle fiabe sonore sarà emozionante per le commesse del Paradiso. Le Veneri si appresteranno a calarsi nei panni per loro inediti di “cantastorie”. L’incisione della fiaba scelta da Caterina subirà però un’inaspettata interruzione. Sì, perché a quel punto ad entrare in scena sarà proprio Mario.

Il cameriere si inginocchierà davanti alla fidanzata e dopo averle infilato l’anello al dito le chiederà di diventare sua moglie. Fulvio racconterà poi a Roberto della proposta di matrimonio ricevuta da sua figlia. Mario però sembrerà vivere con un certo disagio questo momento. Nel frattempo continuerà a tenere banco il piano di Adelaide.

Dopo aver revocato l’esclusione di Marcello al Circolo, la contessa lo farà invitare nell’esclusivo locale per una festa natalizia. Lei però non ci sarà. Adelaide annuncerà di voler passare le festività a St. Moritz, dove si recherà insieme a Italo. La madre di Odile avrà poi cura di far recapitare un biglietto a Barbieri durante il ricevimento al Circolo.

Il contenuto del messaggio sarà particolarmente allarmante e spingerà il fidanzato di Rosa a decidere di raggiungere la sua ex in Svizzera. Matteo – che da tempo ha mangiato la foglia – non mancherà di mettere sull’avviso il fratello nei confronti di un invito che ha tutta l’aria di una trappola per separarlo dalla Camilli. Marcello però, temendo che Adelaide possa nuovamente tentare di farla finita, si preparerà ugualmente a mettersi in viaggio per St. Moritz.