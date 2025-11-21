Il Paradiso delle Signore spoiler: la decisione di Marcello e Rosa

Settimane decisamente agrodolci le ultime per Marcello e Rosa. Da una parte la neonata coppia del Paradiso delle Signore ha cominciato a vivere i primi dolci momenti di una storia d’amore nuova di zecca. Dall’altra parte i due hanno dovuto giocoforza corazzarsi per far fronte alla brama di vendetta da parte di Adelaide (e provatevi voi a fare i conti con l’ira funesta della contessa).

Adelaide, abbandonata da Marcello a un passo dall’altare, ha raccolto in fretta gli sparsi cocci del suo cuore spezzato per scagliarli con veemenza contro i due innamorati, per giunta colti in flagrante mentre amoreggiavano spassionatamente nell’appartamento di Barbieri (che certo si era dimenticato, in tutt’altre faccende affaccendato com’era, della copia di chiavi ancora in possesso della sua ex).

Marcello si è visto costretto a rassegnare le dimissioni dal Paradiso. E soltanto l’intervento di Tancredi ha impedito che la contessa completasse l’opera cacciando anche Rosa dal grande magazzino che per metà è proprietà sua. Nelle prossime puntate i due innamorati prenderanno una decisione importante.

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni: Marcello e Rosa prendono una decisione

Da un matrimonio saltato all’ultimo a un matrimonio che (si spera) s’avrà da fare. Ecco quanto accadrà, stando alle anticipazioni, nelle puntate del Paradiso delle Signore in onda dal 24 al 28 novembre. Sì, perché Marcello non perderà tempo a chiedere la mano di Rosa. La giornalista sarà pronta a narrare nei minimi particolari a Irene e Delia l’emozionante proposta di matrimonio ricevuta da Barbieri.

Rosa successivamente si trasferirà da Marcello, al settimo cielo per la nuova vita che sta per cominciare al suo fianco. I due sposini si metteranno già a scegliere i testimoni per le nozze. L’imminente matrimonio sarà il più rilevante, ma certo non l’unico movimento sul fronte dei sentimenti nei prossimi appuntamenti con la soap di Rai 1.

Umberto infatti avrà modo di assistere a una discussione tra Odile e Ettore, il nuovo creativo assunto a inizio stagione. Il tema? La nuova campagna pubblicitaria della GMM. Come ben sanno gli appassionati, il commendatore per certe cose ha l’occhio molto lungo. E difatti sarà pronto a cogliere un dettaglio.

Dalla conversazione tra la sua figlia segreta e Marchesi Guarnieri capirà molte cose. Prima di tutto noterà che Ettore non è affatto indifferente alla contessina. Tra i due c’è chiaramente un sentimento che va al di là delle semplice stima tra colleghi. Successivamente Umberto proverà a convincere Odile della bontà dell’idea di Ettore: usarla come nuovo volto della Galleria Milano Moda.

Proposta di lavoro per Johnny

Nel frattempo Greta, la nuova stilista della Galleria che insieme al fratello, continua a tramare in gran segreto contro i Sant’Erasmo, incrocerà una persona di sua conoscenza al Circolo. Chi è questa figura dalla misteriosa identità? Le anticipazioni non lo dicono. Matteo potrà abbracciare sua madre Silvana e presentarle la fidanzata Marina.

Johnny invece, alle prese con un serio guasto al suo amatissimo furgone, riceverà una proposta da Roberto: lavorare in prova al Paradiso delle Signore come magazziniere. Landi successivamente apprenderà una notizia su Mario destinata a spiazzarlo non poco. Per Enrico, appeso al chiodo il camice da chirurgo, arriverà il momento di iniziare la sua nuova carriera universitaria.