Il Paradiso delle Signore spoiler dal 15 al 19 dicembre, la vendetta di Adelaide spaventerà tutti

La contessa ha messo in moto il suo piano e sarà piuttosto tremendo, cosa succederà nelle prossime puntate della serie di Rai1

Sta per iniziare una nuova settimana ricca di puntate interessanti de Il Paradiso delle Signore, secondo le anticipazioni della serie di Rai1 negli appuntamenti che andranno in onda dal 15 al 19 dicembre ne vedremo delle belle. Protagonista delle trame sarà sempre Adelaide, che ha in mente una vendetta davvero spietata nei confronti di Marcello.

Ma non ci sarà soltanto lei, anche gli altri protagonisti saranno alle prese con le loro vicende. Tra liti, riavvicinamenti e intrighi, le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore saranno sensazionali.

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, cosa deciderà di fare Adelaide

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda dal 15 al 19 dicembre arriveranno le feste natalizie e nonostante ci siano tante cose da organizzare, Adelaide non rinuncerà a vendicarsi di Marcello, colpevole di averla praticamente abbandonata all’altare, per vivere la sua storia d’amore con Rosa. La contessa in un primo momento farà credere al suo ex di aver deciso di voltare pagina, ma in realtà il su comportamento cela ben altre intenzioni.

Secondo le anticipazioni vedremo Ettore che attaccherà Matteo, accusando di aver scatenato dubbi in Odile riguardo alla famosa foto svanita. Ci sarà Fulvio che prenderà una decisione su ciò che gli aveva chiesto Mario, mentre Roberto deciderà di non farsi più coinvolgere dalla vita dell’ex compagno. Ma, come abbiamo detto, nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, l’attenzione sarà puntata su Adelaide che deciderà di accogliere nuovamente Marcello al Circolo, fingendo di aver messo una pietra sopra su quanto accaduto.

Ma in realtà i piani della contessa sono molto diversi, arriverà infatti un invito per una festa di Natale al Circolo a Marcello, proprio da parte di Adelaide, dietro cui si nasconde – con molta probabilità – la sua vendetta. La contessa deciderà di non partecipare al party natalizio e di voler partire per St. Moritz con Italo, facendo intendere che ci sia qualche ragione subdola dietro questa scelta. Matteo sarà il primo a sospettare sulle intenzioni non buone di Adelaide, ma alla fine Marcello deciderà di raggiungerla in Svizzera. Le anticipazioni delle prossime puntate, però, non rivelano cosa accadrà tra i due ex e cosa, dunque, ha tramato la contessa.

Intanto Umberto sarà scosso dall’assenza di Adelaide a Villa Guarnieri, ma Enrico lo spingerà a voltare pagina e a non pensarci. Fulvio confesserà a Roberto che Mario ha chiesto la mano d Caterina, mentre Irene sarà pronta a trascorrere le feste sulla neve con Cesare. Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore saranno molto interessanti, soprattutto perché si scoprirà cosa trama la contessa, o quanto meno si inizierà a comprendere che non avrà alcuna intenzione di abbandonare i suoi desideri di vendetta.