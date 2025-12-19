Il Paradiso delle Signore spoiler: chi viene arrestato

Il posticipo di una decina di minuti sembra aver fatto bene al Paradiso delle Signore. La soap con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi è risalita nella curva degli ascolti (1 milione e 658 mila spettatori e share al 18,6% nella giornata di mercoledì 17 dicembre) avvicinandosi alla media della scorsa stagione, quando il period drama targato Rai 1 viaggiava tra il 19 e il 21%.

Nel frattempo le trame della soap si fanno sempre più intricate visto che, come appare ormai chiaro, Adelaide ha architettato un piano diabolico per separare Marcello da Rosa. I soli ad aver capito che qualcosa non torna sembrano essere, per ora, Matteo e Italo. Nelle prossime puntate per uno dei protagonisti di questa vicenda che sta assumendo sempre più i contorni del giallo scatteranno addirittura le manette.

Il Paradiso delle Signore 10, spoiler: qualcuno finirà agli arresti

La contessa è tornata a Milano da St. Moritz. Ma con tutta evidenza non ha rimesso piede in città armata di buone intenzioni. Quantomeno non nei confronti di Rosa e Marcello. È più che eloquente il suicidio simulato col quale per ora ha ottenuto il rinvio delle nozze tra la Camilli e il suo ex. Ma Adelaide non si limiterà certo a questo.

La madre di Odile sta giocando una partita sul filo del rasoio. All’apparenza Adelaide sembra intenzionata a lasciarsi tutto alle spalle. Ha riammesso Marcello al Circolo e tramite Italo gli ha fatto pervenire l’invito per il ricevimento natalizio che si terrà nell’esclusivo club dell’alta borghesia milanese. La contessa però non ci sarà.

Adelaide ha già annunciato di voler passare il Natale a St. Moritz. Insieme a lei ci sarà il fidatissimo Italo, il solo insieme a Matteo Portelli ad aver capito che la contessa di Sant’Erasmo continua a tramare qualcosa alle spalle di Barbieri. E infatti l’aristocratica regina della mondanità meneghina cercherà di attirarlo a St. Moritz con una scusa.

Allarmato da un biglietto fattogli recapitare da Adelaide proprio durante la festa al Circolo, Marcello deciderà di raggiungerla in Svizzera lasciando Rosa a Milano. Il giovane imprenditore, assillato dai sensi di colpa, sarà terrorizzato all’idea che la donna che ha lasciato alla vigilia delle nozze possa tentare nuovamente di farla finita.

Barbieri non riuscirà a rendersi conto che si tratta di un’altra messinscena architettata da Adelaide per tenerlo lontano dalla sua nuova fiamma. Nei prossimi episodi la donna si rivelerà sempre più pericolosa nei confronti due due innamorati, al punto perdere totalmente il lume della ragione e il controllo sulla situazione.

In una recente intervista Vanessa Gravina ha anticipato che le prossime trame si tingeranno di giallo. «Entreremo in una situazione estrema, con emozioni degne di 007» ha dichiarato l’interprete di Adelaide. Ma non è tutto: «Non ci faremo mancare nulla, dalle celle del carcere alle celle della clausura». Un’aggiunta con la quale l’attrice ha lasciato chiaramente intendere che qualcuno dei protagonisti è destinato a finire in manette.