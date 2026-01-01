Il Paradiso delle Signore, si scopre il passato di Mario: cosa succederà

Paura per Mario nelle nuove puntate de Il paradiso delle signore dove, come svelano le anticipazioni, sarà svelato il suo passato.

Le puntate de Il paradiso delle signore in onda dal 5 al 9 gennaio 2026 regaleranno al pubblico di Raiuno tante emozioni e colpi di scena. Oltre alle vicende di Adelaide e Marcello con quest’ultimo che scoprirà le bugie della contessa mettendo in pericolo anche la relazione con Rosa che si sentirà tremendamente confusa non aspettandosi tanta sete di vendetta da parte della sua acerrima nemica, anche Mario dovrà fare i conti con una situazione spiacevole.

Il passato tornerà a bussare alla sua porta e, nella puntata in onda il 6 gennaio 2026, vivrà un momento difficile per la presenza di un uomo che lo minaccerà. A salvarlo sarà il provvidenziale intervento di Roberto. Ettore, invece, preoccupato dal feeling evidente tra Odile e Matteo, deciderà di compiere un gesto importante per difendere la propria relazione.

Anticipazioni Il paradiso delle signore: la verità su Mario

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore della puntata in onda il 6 gennaio 2026 si concentrano su Mario che darà il suo contributo per la festa dell’Epifania non immaginando ciò che sta per accadere. Oradei, infatti, si imbatterà in un uomo che conosce il suo passato e tutti i suoi segreti mettendolo seriamente in difficoltà. L’uomo, inoltre, comincerà ad importunarlo e per Mario la situazione diventerà davvero complicata da gestire. Fortunatamente, in suo soccorso, arriverà Roberto.

La festività, nel frattempo, serviranno a Rosa e Marcello l’occasione per riavvicinarsi anche se la contessa Adelaide continuerà ad essere una presenza ingombrante per il loro rapporto e la loro felicità. La contessa, infatti, non ha alcuna intenzione di fermarsi ed escogiterà un nuovo piano non solo per vendicarsi di Marcello, ma anche per allontanarlo definitivamente da Rosa.

Irene, nel frattempo, sarà sempre più innamorata di Cesare Brugnoli anche se Johnny proverà a stuzzicarla con un regalo che, però, non scatenerà la reazione giusta da parte della capocommessa de Il Paradiso delle signore. Anita, invece, non riuscirà a nascondere la tristezza per la partenza di Teo, il figlio di Gianlorenzo Botteri.

Nel corso della puntata de Il paradiso delle signore in onda il 6 gennaio, inoltre, ci sarà spazio anche per Ettore, sempre più preoccupato dal feeling tra Odile e Matteo. Tra i due c’è una complicità fuori dal comune che Ettore comincia a non accettare. Temendo di poter perdere le attenzioni della ragazza che ha conquistato il suo cuore, Ettore prenderà una decisione importante per il suo futuro.

Le anticipazioni delle puntate successive, infatti, svelano che Ettore chiederà ad Odile di sposarlo e che la figlia della contessa accetterà con gioia l’inaspettata proposta di matrimonio.