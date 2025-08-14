Il Paradiso delle Signore, settembre: nasce una nuova coppia: di chi si innamora Odile

Il Paradiso delle Signore è tra le soap made in Italy di maggiore successo, va in onda ormai da diverse stagioni e gli ascolti si rivelano sempre vincenti. Inizialmente ha debuttato in prima serata per poi conquistare il daytime e oggi è una serie consolidata, prodotto di punta del primo pomeriggio di Rai Uno. Le prime puntate della nuova stagione sono state già girate e saranno visibili da Settembre, i fans non vedono l’ora di scoprire le vicissitudini dei vari protagonisti: ci saranno addii inattesi, ma anche nuovi arrivi ad animare la quotidianità dei personaggi, il cui vissuto ruota intorno all’amato store milanese.

Intanto in rete sono state condivide le prime anticipazioni. I colpi di scena sono diversi e tutti emozionanti e sicuramente appassioneranno il pubblico. Oltre all’arrivo di una nuova venere e un magazziniere, nasceranno nuovi amori che daranno alla narrazione quel quid in più. Secondo alcuni spoiler Odile deciderà di chiudere la storia con Matteo Portelli e deciderà di guardare avanti, certa di poter trovare, anche se non subito, l’uomo della sua vita.

Sembra infatti che la figlia di Adelaide incontrerà un nuovo amore. La giovane si troverà a vivere una passione inaspettata, ma con chi? L’arrivo dello stilista Ettore Marchesi, nel team della Galleria Milano Moda affascinerà Odile, che sarà attratta dai suoi modi di fare. I due saranno attratti l’uno dall’altra, ma la relazione non sarà semplice, anzi sarà caratterizzata da diverse liti e tensioni. Tuttavia la storia sembra essere centrale nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore.

Rosa torna a Milano dopo le tensioni con Marcello

Svolta importante anche per Rosa, che dopo quello che è successo con Marcello decide di lasciare Milano. La donna si farà coinvolgere ancora una volta nelle vicende dello store e questo la porterà a riavvicinarsi a Barbieri. I due, per motivi di lavoro, dovranno partire insieme per Bologna e questo li costringerà a stare molto tempo insieme: si riaccenderà la passione?

Da ricordare che prima della conclusione della stagione numero 9 i due si sono lasciati andare ad un bacio appassionato che ha creato dei disagi ad entrambi, tanto da costringere la giovane ad allontanarsi dalla città. Protagonista della nuova stagione anche Umberto che sarà determinato a conquistare Adelaide: Guarnieri infatti non ha nessuna intenzione di mollare la presa e vuole riavvicinarsi in modo definitivo alla cognata.

Il Paradiso delle signore 9, in onda le repliche

In attesa del debutto della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, il pubblico fedele alla soap potrà vedere le repliche dell’ultima stagione che andranno in onda da lunedì 25 agosto sempre nello slot orario che va dalle 16 alle 17. Una scelta mirata quella della dirigenza della rete di stato che è certa di offrire al pubblico una programmazione adeguata.

Per due settimane andranno in onda le ultime 10 puntate della stagione numero 9, episodi dove verrà ripercorso il vissuto non facile della contessa Adelaide che ha rischiato di morire e lasciare per sempre la serie. La Sant’Erasmo dopo varie vicissitudini ha subito un intervento al cuore grazie al quale ha superato il momento drammatico.