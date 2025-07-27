Il Paradiso delle Signore, settembre. Adelaide in sala operatoria, la decisione estrema di Umberto

I primi episodi della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore 10 sono stati girati nelle scorse settimane e in rete sono comparsi i primi spoiler. La soap opera made in Italy è tra i prodotti maggiormente accreditati della Rai e va in onda ormai da diverse stagioni: ha debuttato in prima serata e poi ha conquistato il daytime, scelta che per i vertici della rete di stato si è rivelata vincente. Oggi occupa la fascia oraria del primo pomeriggio e ottiene ascolti rilevanti nonostante la sua longevità. Diversi gli attori che nel corso degli anni hanno militato sul set de Il Paradiso e che oggi sono artisti consolidati e amati dal pubblico.

Tra i punti fermi della soap Vanessa Gravina, che interpreta la temuta contessa Adelaide e Roberto Farnese, l’affascinante Umberto Guarnieri. I due saranno protagonisti delle nuove puntate che debutteranno su Rai Uno il prossimo 25 Settembre. Le anticipazioni rivelano diversi colpi di scena, si verificheranno degli eventi e verranno rivelate verità inattese che condizioneranno il futuro di diversi protagonisti. Inoltre ci saranno degli addii inattesi ma anche delle new entry: annunciata la presenza di un nuovo magazziniere e di una Venere. Ma ad appassionare i telespettatori saranno le vicissitudini che coinvolgeranno Adelaide e Umberto.

La contessa di Sant’Erasmo dopo aver scoperto di essere malata ha affrontato diverse cure lontano da Milano, accetta di tornare in città e sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico. Adelaide supera il momento e si riavvicina a Marcello non sapendo che l’uomo durante la sua assenza è uscito con Rosa: tra i due c’è stata un’immediata intesa tanto che si sono scambiati un bacio appassionato. Marcello è confuso, sa di amare Adelaide ma questa incertezza gli crea dei disagi personali.

Umberto Guarnieri determinato a conquistare Adelaide: ci riuscirà?

Adelaide rivela a Umberto che Odile è sua figlia, una notizia che lo lascia senza parole anche se con la giovane ha avuto un’intesa speciale sin dal suo arrivo a Milano. Il commendatore desidera rivelare la verità alla giovane e allo stesso tempo vuole riconquistare Adelaide e riunire la famiglia: riuscirà nell’impresa? Umberto approfitta della confusione di Marcello, che ha un atteggiamento di distacco nei confronti della contessa per riavvicinarsi a lei.

C’è da dire che la Sant’Erasmo non è al corrente del tradimento del compagno per questo non si spiega il suo allontanamento. Inoltre percepisce le attenzioni del cognato e questo le crea alcuni dubbi. I due torneranno insieme? Del resto nel corso degli anni si sono battuti insieme per conquistare diversi obiettivi, ma sono stati anche nemici e distaccati, per questo una reunion sarebbe davvero un colpo di scena.

Odile figlia biologica di Umberto: la reazione della giovane

Odile è la figlia ritrovata di Adelaide, la giovane è arrivata a Milano la scorsa stagione e sin da subito ha trovato il suo posto a Il Paradiso delle signore. La giovane è stata accolta con entusiasmo da Guarnieri e dalla cugina Marta. Nella nuova stagione Odile scopre che Umberto è il suo padre biologico e questo darà vita ad una serie di dinamiche.

Secondo gli spoiler diffusi in rete la figlia d’Adelaide nella prossima stagione sarà sempre più protagonista e il suo personaggio conquisterà una parte di rilievo. Del resto il pubblico le ha manifestato affetto e ha approvato il suo arrivo sul set. Non resta che attendere settembre per scoprire tutte le novità della serie.