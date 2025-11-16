Il Paradiso delle Signore: Roberto scosso dalla notizia su Mario, Odile cade nella trappola di Ettore. Le anticipazioni

Le puntate del Paradiso delle Signore in onda dal 24 al 28 novembre 2025 vedranno un Roberto molto scosso a causa di una notizia su Mario, ripresentatosi di recente a Milano – con grande sconcerto di Landi – al fianco della nuova Venere Caterina, riuscendo a conquistarsi pure la stima di suo padre Fulvio.

Nel frattempo Ettore continuerà a tessere la sua tela intorno a Odile, ignara del piano di vendetta contro i Sant’Erasmo che i fratelli Marchesi stanno preparando con cura meticolosa a pazienza certosina. Il nuovo creativo della GMM confermerà una volta di più di sapere bene come mettere lo charme al servizio dei suoi scopi.

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni: una notizia su Mario scuote Roberto, Ettore attira Odile nella sua trappola

Le anticipazioni delle puntate del Paradiso delle Signore da lunedì 24 a venerdì 28 novembre rivelano che Roberto scoprirà dei segreti legati al passato di Mario. Le anticipazioni delle trame del period drama di Rai 1 non svelano ulteriori dettagli. Si sa soltanto che Landi rimarrà molto scosso da quello che verrà a sapere.

Marcello invece non perderà tempo e chiederà a Rosa di diventare sua moglie. La giornalista condividerà la notizia della proposta di matrimonio con le amiche Delia e Irene. Al Paradiso arriverà poi un’altra star, del pallone stavolta: l’allenatore dell’Inter Helenio Herrera. Roberto sarà pronto a cogliere l’occasione per sfruttare la sua presenza in negozio.

Nel frattempo Odile sarà sempre più irretita dai fascinosi modi del seducente Ettore. Fulvio e Johnny riscopriranno la ciclofficina creata da Armando, ormai inutilizzata da tempo dopo la partenza di Alfredo Perico. Notizie entusiasmanti per Matteo: Marina lo informerà che il loro film potrebbe sbarcare nei cinema americani.

Fulvio apprenderà dell’imminente arrivo di Mario. Agata suggerirà a Caterina come prepararsi per accogliere il fidanzato. Enrico organizzerà con Helenio Herrera una partita di calcio in piazzetta per i bambini della casa-famiglia. Imprevisto familiare per Botteri. Rosa pronta a trasferirsi da Marcello. Guasto al furgone per Johnny, con le Veneri pronte alla mobilitazione per aiutarlo.

Mario non potrà venire a Milano per un problema di lavoro. Grande delusione naturalmente per Caterina. Ma Agata la convincerà a mantenere comunque la cena di benvenuto. Mentre Rosa si prepara alla sua nuova vita con Marcello, Umberto capirà da una discussione tra Ettore e Odile sulla nuova campagna pubblicitaria che tra i due giovani c’è più che un rapporto strettamente professionale.

Roberto proporrà a Johnny un’assunzione in prova come magazziniere del Paradiso, visto che l’aiuto delle Veneri si rivelerà insufficiente per riparare il furgone. Matteo presenterà Marina a mamma Silvana mentre Rosa e Marcello cominceranno a scegliere i testimoni delle nozze. Per Enrico si apriranno forse le porte della carriera universitaria. Infine, al Circolo Greta incontrerà una persona che sembra già conoscerla.