Il Paradiso delle Signore, quanto dura lo stop natalizio? Quando torna la soap

Come di consueto l’avvicinarsi del periodo clou delle festività natalizia si accompagna a variazioni nella programmazione dei palinsesti televisivi. Per Il Paradiso delle Signore si prospetta uno stop natalizio. I vertici Rai hanno deciso di sospendere la messa in onda della soap per non “sprecare” puntate inedite.

È ampiamente prevedibile che in alcune giornate in particolare gli spettatori siano impegnati in altre faccende (e dunque la loro presenza davanti al piccolo schermo è destinata inevitabilmente a scemare). Ecco quando si fermerà a Natale Il Paradiso delle Signore e quando tornerà in onda il period drama di Rai 1.

Il Paradiso delle Signore si ferma a Natale: quando torna in onda la soap di Rai 1

La soap ambientata nella Milano del boom economico andrà in pausa per la consueta sosta natalizia. La messa in onda dei nuovi episodi è confermata per tutta la settimana che va da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre. In quella successiva invece Il Paradiso delle Signore andrà in onda soltanto lunedì 22 e martedì 23 dicembre.

Confermata la fascia oraria nel daytime pomeridiano (16:10-17:00 circa). La vera e propria pausa natalizia per la soap con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi inizierà a partire da mercoledì 24 dicembre, con lo stop per una sosta che toccherà i giorni clou delle festività: Vigilia, Natale e Santo Stefano.

Il Paradiso delle Signore chiuderà i battenti mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 dicembre 2025. Lo stop natalizio è legato alla richiesta della Rai per evitare di trasmettere puntate della soap in periodo dell’anno in cui gran parte del pubblico della soap potrebbe non essere sintonizzato davanti alla televisione.

Una pausa momentanea, dunque, prima di riprendere la consueta programmazione. Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore torneranno a tenere compagnia agli spettatori a partire dalla giornata di lunedì 29 dicembre. La soap anche quest’anno andrà poi in onda fino a inizio maggio con gli episodi in prima visione assoluta.

Per Il Paradiso comincerà poi la lunga pausa estiva, come accaduto nelle scorse stagioni. Allo stato attuale delle cose la Rai non sembra intenzionata a produrre puntate inedite della soap nei mesi più caldi dell’anno, presidiati invece dalle soap turche di Mediaset che si sono dimostrate eccellenti “catalizzatori” di pubblico nel daytime.

Anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 10

In attesa della breve pausa natalizia, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore rivelano che Adelaide riuscirà ad attirare a sé Marcello spingendolo a raggiungerla a St. Moritz per le vacanze natalizie. L’esca della contessa sarà un biglietto allarmante fatto recapitare a Barbieri al Circolo (dove nel frattempo è stato riammesso).

Marcello così, preoccupato che la sua ex possa tentare nuovamente di togliersi la vita, deciderà di partire per la località svizzera. I due passeranno insieme dei momenti intensi. Tutto insomma sembrerà procedere secondo il piano portato avanti dalla contessa, che le proverà tutte pur di allontanare Marcello da Rosa e impedire che i due convolino a nozze.