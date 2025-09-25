Il matrimonio dell’anno rischia di non essere mai celebrato. Ecco perché le nozze tra Adelaide e Marcello potrebbero andare a monte.

Il Paradiso delle Signore, qual è il piano di Adelaide? Perché le nozze rischiano di saltare

A tenere banco in questo inizio di stagione de Il Paradiso delle Signore finora è sicuramente stato l’annuncio delle prossime nozze tra Adelaide e Marcello. La strada che porta all’altare rischia però di trasformarsi in un percorso a ostacoli per la coppia più chiacchierata della soap. Nelle ultime puntate la spada di Damocle di uno scandalo mediatico è diventata realtà.

Il giornalista Anselmo Conaro, venuto a sapere dei precedenti penali di Barbieri, ha colto l’occasione per confezionare un pezzo dal taglio scandalistico sul matrimonio dell’anno tra la contessa e il «galeotto». A nulla sono serviti i tentativi di Tancredi e Umberto di bloccare la pubblicazione dell’articolo. Un altro ostacolo però rischia di far saltare le nozze tra Marcello e Adelaide.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: perché le nozze tra Adelaide e Marcello sono a rischio

I due promessi sposi attraverseranno un momento di grande crisi, rivelano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore. Come è facile intuire, la pietra d’inciampo di nome fa Rosa Camilli. Nelle scorse puntate la giornalista è tornata a Milano per prendere parte al battesimo del piccolo Andrea, il primogenito di Salvo e Elvira.

Al ritorno in città Rosa ha potuto rivedere Marcello. Nel frattempo Roberto, che ha potuto leggere in anteprima “Nata sotto il segno di Venere”, il primo romanzo di Rosa, ha fatto pubblicare il libro a spese del Paradiso delle Signore organizzando anche una presentazione in negozio. Rosa così è stata trattenuta a Milano (dove con grande sorpresa ha appreso delle nozze imminenti tra Marcello e Adelaide).

Alla fine quella che doveva essere solo una toccata e fuga prima di rientrare a Bologna si è trasformata in una permanenza che rischia di essere molto più lunga. Landi infatti ha proposto a Rosa di collaborare a una nuova avventura editoriale: la giornalista è stata chiamata a dirigere l’inserto tutto al femminile del “Paradiso Market” e a selezionare una serie di autrici da proporre ogni mese ai lettori.

Umberto chiederà poi alla signorina Camilli di scrivere un articolo per riabilitare agli occhi del pubblico l’immagine di Marcello, compito che Rosa porterà a termine con successo. Nei prossimi appuntamenti con la soap di Rai 1 la presenza della ex Venere tornerà a portare scompiglio nel cuore di Barbieri.

Rosa e Marcello di nuovo vicini

In viaggio per Trieste, Marcello e Rosa vivranno di nuovo un momento intenso e passionale. Umberto però, che ha capito tutto, li farà pedinare da un investigatore privato. Al rientro a Milano Marcello non dirà nulla ad Adelaide – come non le ha detto nulla del bacio tra lui e Rosa quando la contessa era volata oltremanica per curare il suo cuore malandato.

In tutto questo, Guarnieri naturalmente non se ne starà con le mani in mano. Non è un mistero per nessuno che il commendatore è intenzionato a giocare tutte le sue carte per impedire che la sua ex convoli a nozze con il suo giovane rivale. Insomma, tutte queste “interferenze esterne” metteranno a dura prova la tenuta della coppia e rischieranno addirittura di far saltare il matrimonio tra Adelaide e Marcello annunciato in pompa magna a Villa Guarnieri.