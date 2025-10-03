Il Paradiso delle Signore, puntata cruciale: la resa dei conti tra Marcello e Umberto

Non è un mistero che Umberto non abbia mai digerito la storia tra Marcello e Adelaide. In passato la gelosia ha spinto l’intrigante commendatore ad architettare perfino una vera e propria truffa pur di screditare il giovane rivale in amore agli occhi della sua ex, senza esitare a coinvolgere Matteo con un bieco ricatto.

La scorsa stagione ha assistito alla caduta e alla redenzione di Guarnieri, “ammansito” anche dalla scoperta di condividere una figlia con Adelaide: Odile. Ma l’annunciato matrimonio tra la contessa e Barbieri lo ha spinto a ricorrere ai mezzi di un tempo per persuadere Adelaide a rinunciare alle nozze. Nella puntata di venerdì 10 ottobre la tensione tra il commendatore e Marcello si taglierà a fette.

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni: ennesimo scontro tra Marcello e Umberto

Gli imminenti fiori d’arancio tra Adelaide e il suo giovane compagno hanno fatto riaffiorare tensioni mai sopite tra Umberto e Marcello. Ormai archiviata la “tregua” della passata stagione, quando i due misero tra parentesi le ostilità per il bene di Adelaide, fiaccata dalla patologia al cuore che solo un delicato intervento ha potuto risolvere.

I due contendenti per il cuore della contessa si renderanno protagonisti dell’ennesimo scontro al Circolo. Umberto infatti non riuscirà più a tollerare l’ingombrante presenza di Marcello nella vita della cognata (oltre che ex). E così nella puntata di venerdì 10 ottobre ci sarà uno scambio di battute piuttosto taglienti. Le anticipazioni non entrano nel dettaglio. Ma è cosa nota che Guarnieri è al corrente del fatto che tra Barbieri e Rosa c’è qualcosa di più profondo che semplici sentimenti di stima e amicizia.

Nelle scorse puntate il commendatore è venuto a sapere per bocca di Adelaide che Marcello si era reso disponibile per accompagnare Rosa a Trieste, dove la giornalista avrebbe dovuto intervistare la celebre astrofisica Margherita Hack per Il Paradiso Donna, il nuovo inserto tutto al femminile lanciato da Landi.

Guarnieri da qualche tempo sospetta che tra Rosa e Marcello ci sia del tenero. Così ha colto l’occasione al volo per assoldare un investigatore e far pedinare i due giovani durante il viaggio che avrebbero condiviso da soli. E in effetti il detective ha raccolto del materiale che sicuramente tornerà utile all’imprenditore. Tra Marcello e Rosa, complice un guasto all’auto, c’è stato un momento in cui i due si sono avvicinati per quella che aveva tutta l’aria di una replica del bacio della scorsa stagione.

Soltanto l’arrivo del meccanico ha interrotto l’idillio tra i due. Ma l’uomo di Guarnieri è riuscito comunque a scattare foto compromettenti, pronto a consegnarle a Umberto. Non si può escludere dunque che lo scontro tra Marcello e Umberto al Circolo non possa contenere qualche riferimento più o meno velato al legame tra Rosa il promesso sposo della contessa.

Nel frattempo fervono i preparativi per le nozze, fissate a sabato 25 ottobre. Il tutto salvo sorprese e colpi di scena che, come noto, al Paradiso non sono certo un’eccezione. Intanto le Veneri nei loro armadietti troveranno una graditissima sorpresa: l’invito al matrimonio tra la contessa e Marcello.