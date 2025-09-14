Il Paradiso delle Signore, prossime puntate: cresce l’intesa tra Rosa e Marcello. Cosa succederà

Rosa è tornata a Milano, dove si è rivista con Marcello. Le prossime puntate del Paradiso delle Signore assisteranno a un riavvicinamento tra i due.

È già tanta la carne al fuoco dopo la prima settimana di messa in onda della decima stagione de Il Paradiso delle Signore. Marcello Barbieri ha chiesto la mano di Adelaide con una cerimonia da cavaliere di vecchio stampo. La contessa di Sant’Erasmo, superata l’emozione del momento, ha accettato con entusiasmo la proposta di matrimonio e l’anello di fidanzamento.

Umberto, che ancora spera di poter riconquistare la sua ex, ha subito notato il nuovo anello sfoggiato da Adelaide e, in un misto di rabbia e disperazione, ha strappato alla contessa un bacio dopo averle ribadito per l’ennesima volta il suo eterno amore. Un gesto inutile e alla fine controproducente il suo, prontamente sfruttato da Adelaide per riaffermare che il suo cuore ormai appartiene soltanto a Marcello.

Nelle precedenti puntate a Milano si è ripresentata poi Rosa Camilli, rientrata in città per il battesimo del piccolo Andrea, il figlio di Salvo e Elvira, al quale ha fatto da madrina insieme a Marcello. I due hanno avuto così modo di rivedersi dopo le burrascose vicende che avevano chiuso il gran finale della scorsa stagione.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Marcello invita Rosa a cena

Le anticipazioni della puntata di giovedì 25 settembre rivelano che Marcello inviterà Rosa a cena per ringraziarla dell’articolo con cui la giornalista ha riabilitato le sua immagine pubblica. Nei prossimi episodi i preparativi per le nozze di Adelaide e Marcello dovranno fare i conti con un possibile scandalo mediatico.

Il giornalista Anselmo Conaro sarà pronto infatti a pubblicare un articolo diffamatorio nei loro confronti. Incombe una minaccia che rischia di travolgere proprio la coppia di futuri sposi. A fiutare il pericolo in agguato ci sarà l’occhio attento di Umberto Guarnieri. Il commendatore sentirà odore di scandalo in arrivo e interverrà cercando di bloccare la pubblicazione dell’articolo grazie ai buoni uffici di Tancredi.

Malgrado gli sforzi profusi da Guarnieri per anticipare il potenziale scandalo e tutelare la reputazione di Adelaide, Conaro riuscirà ugualmente a far pubblicare l’articolo. A quel punto, a danno già fatto, Umberto chiederà a Rosa di intervenire. Il commendatore domanderà alla giornalista di pubblicare un pezzo per riabilitare l’immagine di Marcello.

La signorina Camilli non negherà il suo aiuto e scriverà da par suo l’articolo per evitare che la reputazione dei Sant’Erasmo risulti macchiata. La penna di Rosa, ormai giornalista affermata, farà ancora una volta centro. Il pezzo si rivelerà un successo. Per ringraziarla dell’aiuto Marcello inviterà a cena Rosa per suggellare il definitivo riavvicinamento dopo quanto accaduto durante la scorsa stagione.

Perché Rosa si è allontanata da Milano (e da Marcello) al termine della scorsa stagione

Complice la lunga assenza di Adelaide da Milano – la contessa è rimasta a lungo in Inghilterra, ufficialmente per impegni filantropici ma di fatto per trovare una cura per il suo cuore malato – Marcello si è lasciato andare con Rosa e tra i due è scattato un bacio appassionato. Barbieri però ha subito rubricato l’episodio come un momento di debolezza.

Rosa invece è rimasta prima interdetta e poi amareggiata per la freddezza dimostrata in seguito da Barbieri. Successivamente la Venere con la passione del giornalismo ha provato a dimenticare Marcello accettando la proposta – e la corte – di Tancredi, salvo andare incontro a una seconda cocente delusione quando sono emerse le responsabilità di Sant’Erasmo nella vicenda del plagio dell’abito di Botteri.

Sedotta e abbandonata per due volte consecutive, Rosa ha deciso di tornare a Bologna da sua madre per lasciarsi alle spalle le delusioni sentimentali e professionali. Ora però è ha fatto rientro a Milano – dove la pubblicazione del suo primo romanzo promette di trattenerla più del previsto – tornando nuovamente a rivedere Marcello.