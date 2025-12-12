Il Paradiso delle Signore, prossime puntate: chi se ne va

Momento cruciale per Il paradiso delle signore che, nelle puntate in onda dal 15 al 19 dicembre 2025, regalerà nuovi colpi di scena al pubblico che assisteranno ad una scelta inaspettata da parte di uno dei protagonisti. Il Natale si avvicina anche a Il paradiso e uno dei personaggi più discussi ma al tempo stesso più amati dai fan della soap opera di Raiuno si prepara a fare le valigie.

Sarà una partenza inaspettata ma non definitiva. dettata dall’esigenza di allontanarsi da Milano e riprendere in mano la propria vita. La partenza lascerà l’amaro in bocca agli altri protagonisti de Il paradiso delle signore che, nelle prossime settimane, regalerà tante emozioni e colpi di scena che riguarderanno diversi personaggi.

Anticipazioni Il paradiso delle signore: chi parte nelle prossime puntate

Dopo aver tentato il suicidio, come svelano le anticipazioni de Il paradiso delle signore, nelle prossime puntate, Adelaide annuncerà la partenza da Milano. La contessa deciderà di allontanarsi per un po’ dalla città in cui ha sofferto per amore vedendo il suo sogno con Marcello frantumarsi sotto i suoi occhi. In compagnia del fidato maggiordomo Italo, Adelaide partirà per St. Moritz dove trascorrerà le vacanze di Natale.

Prima di partire, però, Adelaide deciderà di lasciare un biglietto al suo ex Marcello che sarà profondamente turbato dalle parole dell’ex fidanzata. Leggendo il biglietto, infatti, Barbieri temerà che la contessa sia nuovamente in pericolo e, preoccupato per lei, deciderà di partire nonostante il parere contrario di Matteo che proverà a fargli cambiare idea convinto che quello della contessa Adelaide sia solo un modo per allontanare Marcello da Milano e da Rosa e vendicarsi.

La scelta di Marcello metterà in allarme Matteo che non reagirà bene di fronte alla decisione del fratello di partire ad ogni costo e la situazione scatenerà anche problemi nel suo rapporto con Rosa. Dopo aver scoperto dell’intenzione del fidanzato di raggiungere Adelaide, dopo aver già annullato la data del matrimonio, Rosa si mostrerà particolarmente turbata e non nasconderà la preoccupazione non solo per quello che potrebbe accadere tra i due ex fidanzati ma anche tra lei e Marcello.

Se sul matrimonio di Marcello e Rosa ci sarà un punto interrogativo e tutti si chiederanno se i due riusciranno a coronare il loro sogno d’amore, Caterina si preparerà a vivere il suo sogno dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio del fidanzato Mario che si presenterà con un anello di fidanzamento chiedendole ufficialmente la mano e spiazzando tutti, in primis Fulvio.

Le puntate della prossima settimana della soap opera di Raiuno, dunque, regaleranno grandi emozioni anche sotto l’albero di Natale.