Il Paradiso delle Signore prossima stagione: esce di scena l’amata attrice

Squadra che vince non si cambia, si dice. Ma è bene non prendere mai questa massima come promessa di una totale intangibilità. Per continuare a vincere qualche aggiustamento è pur sempre doveroso. All’atto pratico, questa necessità si traduce giocoforza in qualche mirato cambiamento. Il che a volte porta pure a dolorosi sacrifici. La passata stagione de Il Paradiso delle Signore ad esempio ha dovuto fare i conti con l’assenza di un personaggio molto amato come quello di Maria Puglisi.

La sorella di Agata – interpretata da Chiara Russo – è uscita di scena dopo il trasferimento a Parigi e la burrascosa fine della love story con Matteo Portelli (uno dei “danni collaterali” della truffa Hofer nella quale il contabile era rimasto coinvolto). Anche il decimo capitolo della soap ambientata nella Milano del boom economico dovrà fare a meno di una delle protagoniste femminili più amate dal pubblico.

Il Paradiso delle Signore: un’amata attrice esce di scena nella prossima stagione

Sul fronte delle entrate, il parterre degli attori protagonisti de Il Paradiso delle Signore si è arricchito con la presenza di Simone Montedoro. L’ex capitano Tommasi di Don Matteo è indubbiamente il nome di spicco tra le new entry della prossima stagione della fortunata soap di Rai 1., pronta a ripresentarsi al suo pubblico a partire da lunedì 8 settembre con i nuovi episodi in prima visione assoluta.

Ne Il Paradiso delle Signore 10 Montedoro vestirà i panni di Fulvio Rinaldi, misterioso personaggio destinato a portare scompiglio nella vita di una delle protagoniste del period drama della rete ammiraglia. Al netto di questa e altre new entry va registrata però un’uscita importante dal cast del Paradiso 10: quella di Nicoletta Di Bisceglie.

La giovane e talentuosa attrice a partire dall’ottava stagione ha interpretato la parte di Rosa Camilli, la Venere con la passione del giornalismo che ha fatto perdere la testa a Tancredi e Marcello, ma è rimasta scottata da entrambi. Dopo due stagioni la presenza di Rosa non è prevista nel cast del decimo atto de Il Paradiso delle Signore.

Nella parte finale della scorsa stagione Rosa, confusa e amareggiata dal comportamento di Marcello dopo il bacio furtivo scattato all’improvviso, ha deciso di licenziarsi dal Paradiso e accettare l’allettante offerta di Tancredi per un posto da vera giornalista presso il prestigioso giornale di Sant’Erasmo: L’Eco della sera. Tancredi, da tempo invaghito di Rosa, è riuscito anche a ottenere un bacio dalla ex Venere.

Ma non c’è stato nessuno lieto fine per la signorina Camilli. Rosa infatti è rimasta sconvolta nell’apprendere del ruolo assolta da Sant’Erasmo nell’azione di spionaggio – organizzata da Tancredi ai danni del Paradiso – che aveva portato al plagio dell’abito di Botteri. La rottura con Tancredi e col sogno di diventare giornalista è stata inevitabile. Sedotta e abbandonata, ingannata e usata. Incassata la seconda delusione di fila dagli uomini, Rosa ha deciso di voltare pagina e di tornare a Bologna da sua madre.

Nicoletta Di Bisceglie, chi è l’interprete di Rosa Camilli

Nicoletta Di Bisceglie, classe 1996, milanese di nascita ma pugliese d’origine, è uno dei volti di punta della nuova generazione di attori italiani. Si è formata presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, dove dal 2017 al 2019 ha frequentato il Corso di Recitazione. Dopo il debutto a teatro (2019), nel 2021 esordisce in tv in fiction di successo come Che Dio ci aiuti 6 e Le indagini di Lolita Lobosco (esperienza bissata nel 2023).

Nel 2023 l’attrice prende parte anche alle serie Buongiorno mamma 2 e a Gerri, oltre alla miniserie franco-italiana Il Conte di Montecristo. Il grande salto però arriva per lei nella stagione 2023/2024 con la parte di Rosa Camilli ne Il Paradiso delle Signore. Rosa, la nipote del capo-magazziniere Armando Ferraris, è una giovane con una laurea in lettere in tasca.

La giovane docente si vede costretta a lasciare l’insegnamento a causa di divergenze di vedute con il preside della sua scuola. Così si trasferisce a Milano per chiedere il supporto dello zio Armando (non ha avuto il coraggio di dire la verità sul lavoro alla madre). Trova così un impiego temporaneo come Venere al Paradiso, poi viene assunta a titolo definitivo.

Ma la sua vera passione rimane quella del giornalismo, che la porta a iniziare una collaborazione con il Paradiso Market. Rosa non ci mette molto a mostrare le sue doti. Usa con maestria la sua penna tagliente per scrivere un articolo di denuncia sociale. Colpisce così un prestigioso editore come Tancredi che da allora comincia a riservarle le sue attenzioni.