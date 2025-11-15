Il Paradiso delle Signore: proposta d’amore a sorpresa per Rosa, Mario torna e sconvolge Landi. Le anticipazioni

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore delle puntate che andranno in onda dal 17 al 21 novembre 2025 rivelano una serie di colpi di scena e piacevoli sorprese. Negli ultimi appuntamenti abbiamo assistito già a molti risvolti inattesi e adesso Rosa riceverà una proposta d’amore che forse era nell’aria.

Al contempo, per quanto riguarda le altre trame, vedremo che il ritorno di Mario sconvolgerà Landi e da qui nasceranno un’altra serie di intrecci interessanti.

Cosa accadrà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore

Rosa e Marcello, secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, saranno sempre più innamorati e decisi a viversi il loro amore, certi che possa battere ogni ostacolo. Intanto Enrico ha lasciato la clinica e pare sarà deciso a raccontare tutta la verità ad Anita. Roberto verrà a sapere che Mario ha scritto una lunga lettera a Caterina e questa cosa lo spingerà a fare una scelta.

Fulvio sarà molto contento che Mario ha intenzioni serie con la figlia Caterina, sebbene la loro relazione sia a distanza, ci sono comunque buoni presupposti perché funzioni. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore vedremo Marcello in difficoltà, dopo che ha deciso di mettere fine alla sua relazione con Adelaide, perché innamorato di Rosa, affronterà alcuni problemi economici. Deciderà di lasciare Il Paradiso e cambiare completamente professione, investendo nel settore degli elettrodomestici. Ma la banca gli rifiuterà il prestito, così Rosa deciderà di aiutarlo.

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore Rosa deciderà di chiedere a Tancredi di aiutare Marcello, ma Barbieri pare che non prenderà bene questo gesto. Ettore e Odile dovranno affrontare un imprevisto piuttosto importante nel corso del servizio fotografico che hanno organizzato. Ma i colpi di scena a Il Paradiso delle Signore non sono finiti qui, Marcello alla fine deciderà di accettare l’aiuto di Tancredi.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda venerdì 21 novembre vedremo il debutto di Chiara Brugnoli al Circolo, qui parteciperanno Marcello e Rosa e la neo coppia attirerà l’attenzione di tutti i presenti perché Barbieri deciderà di fare alla ragazza una proposta inaspettata. Una vera sorpresa che spiazzerà lei ma anche tutti gli ospiti che hanno partecipato alla festa. Vedremo anche Fulvio dare una lettera di Mario a Roberto, Landi sarà molto spaventato perché teme che il magazziniere possa scoprire la relazione che c’era tra di loro.

Non mancheranno ancora colpi di scena nella serie di Rai1, da quando Marcello ha deciso di lasciare la contessa poco prima del matrimonio, gli animi sono tesi e, secondo le anticipazioni anche delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, sembra che Adelaide sarà sempre più intenzionata a farla pagare sia a lui che a Rosa.