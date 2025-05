Il Paradiso delle Signore, primo giorno di riprese triste: i recenti lutti e le parole di Roberto Farnesi

Il cast de Il Paradiso delle Signore è tornato ufficialmente al lavoro lunedì 26 maggio, primo giorno delle riprese della decima stagione. Appuntamento come sempre presso gli studi Videa di Roma per il primo ciak de Il Paradiso delle Signore 10. Un inizio segnato però da una nota triste. La scorsa edizione della fortunata soap Rai ha riservato grandi successi ma anche grandi amarezze.

Del resto Il Paradiso delle Signore ha la realtà – anche nei suoi aspetti più crudi – scritta come nel DNA. Come ha spiegato una volta il suo ideatore e produttore Giannandrea Pecorelli, Il Paradiso propriamente è un “period drama”, non una soap. Le vicende che ruotano intorno al grande magazzino milanese raccontano giornate di un anno preciso (adesso siamo arrivati al 1966).

Insomma, gli eventi del Paradiso delle Signore sono sì un prodotto di fantasia, ma si intrecciano sullo sfondo di fatti reali. E mai forse come nel corso della passata stagione la realtà si è fatta sentire con tutto il suo peso. I recenti lutti hanno lasciato una traccia profonda e Roberto Farnesi, uno dei volti storici del Paradiso, ha voluto ricordare un collega scomparso troppo presto.

Il Paradiso delle Signore 10: il toccante ricordo di Roberto Farnesi a inizio riprese

C’è un motivo in particolare che rende significativa la scelta del 26 maggio come data di inizio riprese del decimo capitolo de Il Paradiso delle Signore. A ricordarlo su Instagram, alcune settimane fa, è stata Vanessa Gravina, una delle protagoniste assolute della serie nei panni della contessa Adelaide. Lunedì scorso, il 26 maggio, Pietro Genuardi avrebbe compiuto 63 anni.

Il primo giorno di riprese si è aperto dunque nel segno – e nel ricordo – dell’attore milanese scomparso prematuramente lo scorso 14 marzo a Roma. Genuardi era ricoverato da alcuni mesi al Policlinico Umberto I a causa di una leucemia. La sua morte ha lasciato un grande vuoto all’interno del Paradiso, dove l’attore nato a Milano il 26 maggio 1962 interpretava l’amatissimo capo-magazziniere Armando Ferraris.

Lunedì 26 maggio gli attori si sono dunque ritrovati sul set per girare i nuovi episodi. Non sono mancati i primi contenuti postati sui social. Tra questi il commento di Roberto Farnesi. L’attore che interpreta Umberto Guarnieri ha voluto ricordare così il collega scomparso. «Questa stagione del Paradiso è dedicata a te», ha scritto Farnesi sui social postando una foto amarcord che lo vede in compagnia di Pietro Genuardi.

Non è escluso dunque – al contrario – che Genuardi non possa tornare a essere celebrato e omaggiato nei nuovi appuntamenti della decima stagione – che dovrebbe partire il prossimo 8 settembre. Per giustificare l’uscita di scena di Armando Ferraris, nel momento in cui l’ex attore di Centovetrine aveva dovuto assentarsi per sottoporsi alle cure richieste dalla leucemia, gli sceneggiatori hanno puntato su una partenza improvvisa del capo-magazziniere.

Armando ha lasciato il suo posto all’interno del grande magazzino per stare vicino a un caro amico: il suo vecchio comandante dei partigiani Giorgio Torri, gravemente malato e rimasto solo in Grecia. Marzo e aprile sono stati due mesi terribili per il cast e il pubblico de Il Paradiso delle Signore. Ad aprile sono scomparsi altri due attori apparsi nelle passate stagioni: Valentina Tomada e Andrea Savorelli, che avevano interpretato Palma Rizzo e Pietro Conti.