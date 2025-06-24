Il Paradiso delle Signore, perchè Vittorio Conti non c’è più: l’uscita di scena di Alessandro Tersigni

I fan lo hanno salutato alla fine della stagione numero otto de Il Paradiso delle Signore. Ma per quale motivo Vittorio Conti (alias Alessandro Tersigni) ha lasciato la soap?

Tutti gli appassionati de Il Paradiso delle Signore ricordano la rocambolesca fuga in aereo di Vittorio Conti e Matilde Frigerio, braccati dalla denuncia di Tancredi. Lasciata Milano con l’aiuto di Marta nel finale dell’ottava stagione, i due amanti si sono rifugiati prima ad Amsterdam e poi – come si scoprirà in seguito da una lettera vergata dallo stesso Conti – a New York.

Nella nona stagione il comproprietario del Paradiso (il resto delle quote sono nelle mani della contessa di Sant’Erasmo) ha fatto soltanto una fugace apparizione. Un cameo nel corso di una puntata speciale della soap di Rai 1. Poi più nulla. Ma per Vittorio non c’è proprio più spazio nelle trame del Paradiso? E perché Alessandro Tersigni è uscito di scena?

Perché Vittorio Conti non c’è più ne Il Paradiso delle Signore

In tempi non sospetti l’attore romano – unico personaggio fino all’ottava stagione sempre presente nella soap, e anche nella nona è apparso nelle vesti di guest star – non aveva fatto mistero che prima o poi la sua esperienza al Paradiso si sarebbe conclusa. Intervistato da Vanity Fair a settembre 2023, Tersigni aveva giudicato sensata la domanda di chi gli chiedeva se avrebbe lasciato la soap.

«Ha senso che facciano la domanda: sono passati sei anni, un giorno probabilmente andrò via, ma non perché mi stufi, ma perché fare altro è fisiologico», aveva detto Tersigni prima di aggiungere: «Da attore, sento il bisogno di creare, studiare altre cose, inventare. Ma resta che Il Paradiso delle signore sia il mio secondo amore».

Insomma: i cambiamenti fanno parte della vita e anche gli attori sentono il bisogno di esplorare nuovi territori, di lanciarsi in nuove sfide professionali. Era dunque già nell’aria la decisione annunciata via social a gennaio 2024. A quattro giorni dalla fine delle riprese dell’ottava stagione, sui canali social dell’attore era apparso un post accompagnato da una foto con Filippo Scarafia (il Roberto Landi del Paradiso).

«-4 alla fine di questa meravigliosa avventura», aveva scritto in quella occasione l’attore. Un messaggio chiaro che avrebbe trovato conferma in un’altra intervista, rilasciata a maggio 2024 alla rivista DiPiùTv. «Sono stato per otto anni al Paradiso delle signore, mi sono divertito molto, ho imparato tanto e ho stretto amicizie speciali che, ne sono certo, dureranno nel tempo». Queste le parole di Tersigni.

Tempo però di andare oltre per il suo personaggio. E anche per lui. «Entrambi – aveva aggiunto l’attore – lo faremo per amore: io per amore della mia famiglia e Vittorio per la donna che ama, Matilde Frigerio». Un’uscita di scena, quella di Tersigni, dettata dal ritmo intenso della lavorazione che «mi lasciava troppo poco tempo da dedicare a mia moglie Maria Stefania e ai nostri due bambini».

Un addio definitivo quello di Vittorio Conti?

Al desiderio di avere più tempo per la propria famiglia si aggiungeva anche quello di cimentarsi con nuove sfide professionali, con nuovi personaggi. Ma è stato un addio definitivo o un semplice arrivederci quello di Vittorio Conti al Paradiso?

Lasciamo ancora la parola a Alessandro Tersigni: «Un arrivederci è meglio di un addio, nella vita non si sa mai», aveva risposto l’attore al termine dell’intervista. «Per il momento è come se Vittorio Conti si fosse preso una vacanza poi, potrebbe decidere di restarci per la vita».

Ci sarà spazio per il ritorno di Vittorio nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore? Al momento la presenza stabile di Alessandro Tersigni non è prevista nel cast. L’attore romano è attualmente impegnato sul set della fiction Una nuova vita, con protagonista Anna Valle, che andrà in onda su Canale 5 durante la prossima stagione tv.