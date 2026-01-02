Il Paradiso delle Signore, perchè si allunga la pausa natalizia

L’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore, andata in onda martedì 23 dicembre 2025, si è conclusa con gli scambi dei regali tra le Veneri e una cena in caffetteria, con la novità del piccolo Teo – arrivato a Milano per passare finalmente un po’ di tempo con papà Gianlorenzo – prontamente accolto dalla grande famiglia del Paradiso.

Ma c’è stato spazio pure per gli intrighi della contessa, che nemmeno a Natale ha smesso di tessere la sua tela intorno a Marcello e Rosa. E lo stesso stanno facendo i fratelli Marchesi. Con Odile ormai caduta tra le braccia di Ettore, stavolta tocca a Greta puntare al bersaglio grosso: nientemeno che Umberto, sfruttando la sua amarezza per essere stato freddamente scaricato da Adelaide.

La pausa natalizia però si prolungherà più del previsto per il period drama targato Rai 1. Il Paradiso delle Signore non è tornato in onda il 29 dicembre, secondo l’ipotesi inizialmente ventilata. Gli appassionati della soap ambientata nella Milano del boom economico dovranno attendere ancora un po’ prima di rivedere i loro beniamini.

Perché si allunga la pausa natalizia del Paradiso delle Signore

I fan del Paradiso delle Signore dovranno aspettare qualche giorno ancora prima di rivedere sul piccolo schermo i protagonisti delle vicende che ruotano intorno al grande magazzino milanese. Lo stop natalizio sarà più lungo del previsto, per non “sprecare” puntate inedite nei giorni prima e dopo Capodanno. Appuntamento dunque a lunedì 5 gennaio per i nuovi episodi.

In attesa delle nuove puntate del Paradiso i pomeriggi di Rai 1 saranno occupati da La Volta Buona Special. Un film poi accompagnerà il pubblico verso L’Eredità. Oggi, venerdì 2 gennaio, tocca a Lassie – Una nuova avventura. Settimana “anomala” dunque per Il Paradiso delle Signore, con tante trame rimaste in sospeso prima della pausa tra Natale e l’inizio del nuovo anno.

Abbiamo lasciato Adelaide in Svizzera, a St. Moritz, raggiunta da Marcello, rimasto bloccato giorni nello chalet vuoi per la neve, vuoi per il “catenaccio” della contessa, pronta a tutto (anche a simulare o minacciare il suicidio) pur di portare avanti il suo diabolico piano con un unico obiettivo in testa: separare Barbieri da Rosa.

L’atmosfera natalizia al Paradiso si è intrecciata con la cupezza degli strascichi lasciati dalla clamorosa rottura tra Marcello e Adelaide alla vigilia delle nozze. La storia con Rosa stenta a decollare a causa dei piani della contessa. La sfuriata iniziale ha lasciato spazio a una vendetta fredda, calcolata, che non promette nulla di buono per i due innamorati.

Nelle ultime puntate Tancredi ha convinto la famiglia – compreso Guarnieri – a raggiungere Adelaide a St. Moritz per starle accanto. Marcello invece, trattenuto decisamente più del previsto allo chalet, non è riuscito a raggiungere in tempo Rosa, partita alla volta di Bologna senza di lui. Mario ha festeggiato il primo Natale con Caterina, ormai sua promessa sposa.

Ciro ha organizzato una festa di Natale in caffetteria mentre Delia ha aiutato Gianlorenzo per il regalo da fare a Teo. Irene invece si è preparata per passare le festività in montagna insieme a Cesare e alle sue sorelle. Ma appare chiaro che un angolo sempre più grande del suo cuore è stato conquistato dallo scanzonato Johnny.