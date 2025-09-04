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Il Paradiso delle Signore, perché Salvo esce di scena? C’è un motivo preciso

Continuano le puntate de Il Paradiso delle Signore, ma a sorprendere è l’addio di Salvo dal cast della soap Rai.

di Stefania Meneghella
Il Paradiso delle Signore, perché Salvo esce di scena? C’è un motivo preciso
4 Settembre 2025 14:30

I nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore vanno in onda a partire dall’8 settembre su Rai 1, e saranno incentrati soprattutto sull’uscita di scena di Salvo Amato dal cast. Il barista decide ad un certo punto di lasciare la sua attività commerciale e di cambiare vita. Un colpo di scena che ha sorpreso il pubblico.

Salvo Amato e l’addio a Il Paradiso delle Signore

Torna l’appuntamento con la soap opera Rai, arrivata alla sua decima stagione. La storia riprende dal battesimo del piccolo Andrea Maria, nato dalla storia d’amore tra Elvira e Salvo. I due si dedicano ai preparativi per il grande giorno ma, allo stesso tempo, devono fare i conti con i coniugi Gallo e con le loro ingerenze. I genitori di Elvira cercano invece di dire la loro e provano ad ostacolare la scelta di Salvo, che vorrebbe scegliere Marcello come padrino di suo figlio. Il barista risulta essere molto confuso, ma alla fine a prevalere è la sua decisione iniziale.

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Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore (foto Rai Play) tvblog.it

Ad un certo punto, lo stesso protagonista inizia a capire di sentirsi oppresso – ma soprattutto stressato – da tutte queste interferenze da parte dei genitori della sua amata, tanto che valuta una proposta inaspettata: lasciare Milano per sempre. Le anticipazioni sulle prossimi puntate dicono infatti che avverrà presto l’uscita di scena di Salvo, insieme alla sua Elvira e al piccolo Andrea Maria. L’uomo lascia la città e la caffetteria per iniziare una nuova vita, senza interferenze esterne.

La storia d’amore tra Elvira e Salvo

Durante la scorsa stagione de Il Paradiso delle Signore, i telespettatori hanno assistito alle minacce del padre di Elvira, che non ha mai visto di buon occhio la storia tra il barista e sua figlia. L’uomo ha quindi provato a tutti i costi ad allontanarli e a far chiudere la loro relazione, ma è stato costretto ad arrendersi, dato che Elvira ha scoperto ben presto di essere incinta. La gravidanza ha obbligato entrambi ad organizzare un matrimonio in fretta e furia, in modo da evitare uno scandalo in città, oltre che problemi famigliari per la ragazza.

La precedente stagione si è conclusa in quel modo per la coppia, e ora il pubblico attende ulteriori risvolti nella trama. La soap va in onda ogni pomeriggio su Rai 1 e inizia a partire dall’8 settembre. Tante novità e diversi colpi di scena: sono proprio questi elementi che hanno sempre contraddistinto la serie nel corso degli anni.

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