Il Paradiso delle Signore, perchè Giusy Buscemi non è più nella soap

I fan de Il Paradiso delle Signore la ricordano bene nei panni di Teresa Iorio, una delle protagoniste delle prime stagioni. Ma perché Giusy Buscemi è uscita dal cast?

I fan più recenti de Il Paradiso delle Signore forse non sanno che il format delle prime due stagioni era strutturato secondo la classica forma della serie televisiva trasmessa a cadenza settimanale in prima serata. Solo a partire dalla terza stagione Il Paradiso si è trasformato in una soap a tutti gli effetti, trasmessa nel day time pomeridiano da lunedì a venerdì alle 16:00.

Una dei volti principali delle prime due stagioni è stato indubbiamente quello di Teresa Iorio, interpretata da Giusy Buscemi. Teresa, arrivata a Milano da un piccolo paese della provincia di Messina, riesce a farsi assumere dal grande magazzino e a diventare la più brillante tra le Veneri, fino a fare da braccio destro al proprietario Pietro Mori, del quale finisce per innamorarsi.

Mori però è legato sentimentalmente ad Andreina Mandelli. Teresa inizia così una relazione con Vittorio Conti. I due si lasciano presto e lei finalmente riesce a fidanzarsi con Pietro, che le propone di sposarlo. Ma non fa in tempo a convolare a nozze con l’enigmatico imprenditore. Pietro infatti viene ucciso nel finale della seconda stagione e dopo la sua morte Teresa lascia Milano. Ma perché Giusy Buscemi non è più nel cast de Il Paradiso delle Signore?

Giusy Buscemi, perché non è più ne Il Paradiso delle Signore?

La chiave per rispondere a questa domanda sta proprio nel passaggio del Paradiso delle Signore da serie settimanale a soap quotidiana. Una trasformazione come questa per un attore comporta altre modalità di lavoro: un impegno più intenso e sistematico, più gravoso alla fine. Col passaggio dai 50 minuti a puntata delle prime due stagioni, tra 2015 e 2017, ai 40 minuti della terza a partire dal 2018, Giusy Buscemi ha deciso di uscire dal cast de Il Paradiso delle Signore.

A suo tempo fu la diretta interessata ad annunciare il suo addio alla serie che si era ormai trasformata in una soap: «Come voi, Teresa Iorio è entrata nel mio cuore dal primo giorno in cui sono andata a fare il provino. E ci rimarrà sempre! Purtroppo però è stato deciso di non continuare Il Paradiso delle Signore in prima serata e di fare un progetto quasi totalmente nuovo che sono sicura vi appassionerà in egual modo! Grazie per il vostro tifo e per aver sognato insieme, ci saranno presto altre occasioni per rivederci!».

La scelta di vita di Giusy Buscemi

L’11 febbraio 2018 l’attrice è diventata mamma per la prima volta di una bimba di nome Caterina Maria. L’anno successivo (a ottobre) sarebbe nato poi il secondo dei tre bimbi avuti con il marito, il regista Jan Michelini. Da qui la scelta di non togliere troppo tempo ai figli nei primi mesi di vita. In un’intervista rilasciata a Benessere l’attrice avrebbe ribadito di essere «una madre orgogliosamente italiana» e di non voler delegare a una tata la cura della sua bambina nelle fasi iniziali della vita («Voglio dedicarmi a mia figlia in prima persona, nei primi mesi è fondamentale e arricchente»).

Una scelta per amore che, ad ogni modo, non ha affatto impedito all’attrice siciliana di cominciare a lavorare anche ad altri progetti (come mostra la sua brillante carriera dopo Il Paradiso delle Signore). «Caterina Maria viene prima della carriera. Non bisogna avere paura di rinunciare alle proprie aspirazioni, perché questo è un regalo ancora più grande», spiegò Giusy Buscemi sempre a Benessere.

Subito dopo l’ex Miss Italia però precisò: «Anche se, in realtà, non accade, perché ho iniziato a fare dei provini da subito, anche in questi primi mesi di vita di mia figlia, sono comunque attiva. E se dovessero capitarmi ruoli interessanti c’è sempre mia mamma, ancora giovane, un’ottima nonna-sitter. La migliore possibile».