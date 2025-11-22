Il Paradiso delle Signore novità: chi arriva, le anticipazioni delle prossime settimane

È sempre tanta la carne al fuoco nelle trame de Il Paradiso delle Signore. C’è solo l’imbarazzo della scelta. Nelle ultime puntate Rosa e Marcello hanno avuto la prima crisi di coppia. Barbieri non ha preso bene il fatto che a sua insaputa la fidanzata avesse chiesto a Tancredi di garantire per lui con la banca in modo da fargli ottenere il prestito necessario ad avviare la sua nuova attività.

L’incomprensione però è destinata a durare poco, visto che nelle prossime puntate i due innamorati saranno pronti ad annunciare a tutti la loro intenzione di convolare presto a nozze. Nel frattempo al Paradiso delle Signore arriverà un personaggio noto ben al di là del perimetro del piccolo schermo. Ecco cosa succederà nelle puntate della soap di Rai 1 dal dal 24 al 28 novembre 2025.

Novità al Paradiso delle Signore: chi arriva in negozio

Di recente gli appassionati del Paradiso delle Signore hanno appreso della passione calcistica di Enrico – tifosissimo dell’Inter – prontamente trasmessa alla figlioletta Anita, rivelatasi un’autentica esperte del mondo del pallone durante una conversazione con Marta (che ha rivelato invece di avere una simpatia per il Milan).

Enrico è stato poi convocato ad Appiano Gentile in veste di esperto in cardiologia per visitare una giovane promessa nerazzurra sofferente di problemi di cuore. E qui ha incontrato Helenio Herrera, il leggendario allenatore argentino dell’Inter. Il “mago” Herrera è rimasto molto colpito dalla competenza del dottor Proietti, tanto da invitarlo a un incontro con la squadra al Circolo oltre a regalargli – per la gioia di Anita – tre biglietti per l’attesissimo derby della Madonnina.

Inutile dire che il medico non si è fatto sfuggire l’occasione per chiacchierare con l’allenatore che in quegli anni portava al trionfo l’Inter di Mazzola e Suarez. Herrera non ha mancato di infondere coraggio al dottore che ha dovuto rinunciare alla chirurgia a causa della sua mano lesionata. Il colloquio si è concluso con l’invito di Marta al tecnico dell’Inter.

La giovane Guarnieri ha invitato Herrera a passare al Paradiso delle Signore, promettendogli una calorosa accoglienza in negozio. Nelle prossime puntate il mister nerazzurro sarà di parola e si presenterà nel grande magazzino. A Roberto verrà anche un’idea per sfruttare al meglio la sua presenza al Paradiso delle Signore.

Enrico inizia una nuova avventura professionale, Ettore continua a tessere la sua tela intorno a Odile

Ma non finirà qui. Enrico riuscirà addirittura a organizzare una partitella di calcio in piazzetta per i bimbi della casa-famiglia coinvolgendo proprio Helenio Herrera. C’è da giurare che per i bambini sarà una bellissima sorpresa. Finalmente un po’ di serenità per Proietti che dopo essersi liberato dagli odiosi ricatti di Di Meo nelle prossime puntante inizierà una nuova carriera lanciandosi nell’insegnamento universitario.

Nel frattempo, oltre all’annuncio delle nozze tra Rosa e Marcello, sul fronte sentimentale ci saranno altri movimenti. Umberto – al quale, si sa, certi dettagli difficilmente sfuggono – si accorgerà che tra sua figlia Odile e Ettore c’è qualcosa di più che semplice stima professionale. Marchesi infatti non cesserà di tessere la tela per far cadere tra le sue braccia la bella contessina.