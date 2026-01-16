Il Paradiso delle Signore, Mimmo è sul giornale: l’anticipazione bomba

Al centro delle prossime puntate del Paradiso delle Signore troveremo Mimmo Burgio, il giovane ex poliziotto che ha preso il posto di Johnny in caffetteria e che negli scorsi episodi è tornato in Sicilia per assistere papà Carmelo, sofferente di un grave problema di salute (un infarto). Di recente Mimmo si è appassionato alla cucina francese.

Galeotto si è rivelato il libro di ricette regalato a Ciro da Maria, la figlia maggiore trasferita a Parigi per inseguire il suo sogno di sfondare come stilista. Nel frattempo Fulvio ha appreso da Roberto la verità sulla lacerante separazione tra Mario e Caterina. Il magazziniere, furioso, si è lasciato andare a un durissimo sfogo nei confronti di Landi.

Il Paradiso delle Signore, spoiler: Mimmo finisce sul giornale

Le anticipazioni delle puntate del Paradiso delle Signore in onda dal 19 al 23 gennaio rivelano che Mimmo tornerà rinfrancato dalla Sicilia, dove si è finalmente riconciliato col padre. Nel frattempo la vicinanza tra Barbara e Johnny infastidirà non poco Irene, per quanto lei stessa fatichi ad ammettere apertamente di essere gelosa.

Marina Valli chiederà a Roberto un aiuto per immedesimarsi nel ruolo di Venere. Odile invece aiuterà Matteo a risolvere un imprevisto che rischia di compromettere la riuscita del film della fidanzata. Fulvio si scuserà con Roberto ma rimarrà fermo nella decisione di lasciare il Paradiso. Al tempo stesso Rinaldi mentirà a Caterina sulle reali ragioni che hanno spinto Mario a lasciarla.

Mentre Marina sarà pronta a calarsi nei panni di una Venere, Johnny confesserà a Irene di aver baciato Barbara solo per finta. La collaborazione col dottor Moretti renderà felice Enrico. Per Marcello arriverà una nuova, inattesa offerta professionale. Fulvio si sfogherà con Concetta, amareggiato per le menzogne che ha dovuto raccontare a sua figlia.

Proprio Caterina nel frattempo organizzerà una fuga in gran segreto a Roma per raggiungere Mario e avere finalmente le risposte che cerca. La presenza di Marina spingerà Marcello a promuovere una nuova idea con l’azienda con la quale ha cominciato a collaborare. Irene sarà sorpresa dall’improvviso ritorno a Milano di zia Sandra, che vorrà assolutamente conoscere Cesare.

Fulvio rimane e Marcello torna al Paradiso

Umberto apprenderà da Ettore che problemi finanziari potrebbero impedire la realizzazione del musicarello. Marchesi gli chiederà di sostenere il progetto per fare felice Odile. Fulvio accuserà un malore quando scoprirà che Caterina vuole fuggire a Roma. La giovane rinuncerà così al viaggio per stare accanto al padre che intanto ripenserà alla scelta di lasciare il lavoro.

Marina stupirà tutti trasformando il Paradiso in un vero e proprio set cinematografico. Caterina fornirà a Mimmo alcuni consigli sulla preparazione del souffè. La riuscita avrà un tale successo da conquistare un cliente particolare della caffetteria. Fulvio alla fine rimarrà al Paradiso e anche Marcello farà ritorno al grande magazzino.

Il rettore dell’università farà un’offerta a Enrico, che si chiederà se sia la scelta giusta. Agata verrà ammessa al corso di restauro mentre un articolo di giornale elogerà il soufflé preparato e servito da Mimmo in caffetteria. Zia Sandra metterà sull’avviso Irene: vivere con Johnny potrebbe far ingelosire Cesare. Rosa intanto telefonerà da New York.

Odile, ignara di essere soltanto una pedina nel piano di vendetta dei fratelli Marchesi, scoprirà che Umberto è intervenuto in aiuto del musicarello su sollecitazione di Ettore e prenderà il gesto del fidanzato come una dimostrazione del suo amore per lei.