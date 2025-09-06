Il Paradiso delle Signore, Marta travolta da uno scandalo va via da Milano? Il futuro in bilico della Guarnieri

Il Paradiso delle Signore, Marta colpita da un brutto scandalo. Che cosa farà la donna.La soap opera di Rai Uno, che ha preso il titolo dal celebre e omonimo romanzo di Zola, non smette mai e poi mai di stupire i suoi numerosi telespettatori, soprattutto quelli della prima, se non, addirittura primissima ora. Di certo

Il Paradiso delle Signore, Marta colpita da un brutto scandalo. Che cosa farà la donna.

La soap opera di Rai Uno, che ha preso il titolo dal celebre e omonimo romanzo di Zola, non smette mai e poi mai di stupire i suoi numerosi telespettatori, soprattutto quelli della prima, se non, addirittura primissima ora. Di certo costoro si ricorderanno del fatto che inizialmente Il Paradiso andasse in onda in prime time con uno o al massimo due appuntamenti settimanali.

Successivamente l’Azienda di Viale Mazzini ha puntato sulla serialità quotidiana, ponendola, a livello di fascia, nel daytime. Una scelta che, pure a distanza di tempo, si sta rivelando, dati alla mano più che convincente e vincente. Tantissimi sono stati i volti che hanno fatto capolino nei vari episodi e nel corso delle varie stagioni.

Alcuni sono usciti di scena, anche solo momentaneamente, magari con il preciso scopo di partecipare ad altri progetti attoriali, per poi tornare. Altri ancora non sono più tornati, gettando così nello scompiglio i loro più fervidi sostenitori. Adesso ha preoccupare i più è il personaggio della bella Marta Guarnieri che, letteralmente travolta da un brutto scandalo, potrebbe andarsene dalla città di Milano.

Il Paradiso delle Signore, il futuro incerto di Marta

Ovvio che se così fosse potrebbe anche non mostrarsi più tante volte e, pian piano, non far parte più delle varie vicissitudini. Inoltre non si sa se realmente se ne andrà dal capoluogo lombardo solo per un determinato periodo. Tanto più che, sebbene le anticipazioni in qualche maniera ne parlino, non specificano quale sia il motivo dello scandalo che, per l’appunto, indurrebbe la ragazza ad andarsene., anche da un momento all’altro.

Quel che si sa è che riguarda la sua famiglia. In sostanza pare che lei si ritroverà, suo malgrado, a vivere sulla sua pelle una situazione particolarmente complicata dalla quale non riuscirà ad uscire se non, con molta probabilità, scappando. E ciò accadrebbe poco dopo che il suo Enrico ha risolto i suoi problemi con la giustizia e decida di tornare a svolgere la professione di medico.

A questo punto si dovrà capire quale sarà il loro destino anche se il sentimento che li lega pare molto forte. Andranno via insieme o la ragazza farà una fuga senza avvertirlo? Quel che è certo è che lei, essendo una donna coraggiosa, tenterà, con le unghie e con i denti, di proteggere i suoi cari che lei ha sempre messo al primo posto.