Il Paradiso delle Signore, lo spoiler inaspettato: Umberto finisce in guai seri, c’entra Adelaide?

Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore del 2026 preannunciano una serie di colpi di scena, pare che al centro delle trame ci sarà anche Umberto Guarnieri che potrebbe finire nei guai a causa proprio di Adelaide.

Se gli ultimi appuntamenti di dicembre vedranno la contessa alle prese con la sua vendetta nei confronti di Marcello, colpevole di averla lasciata praticamente all’altare, a gennaio il commendatore potrebbe dover affrontare problemi seri.

Il Paradiso delle Signore 2026, cosa accadrà

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, nelle prime puntate del 2026 vedremo Adelaide sempre più desiderosa di vendetta nei confronti del suo ex Marcello e della sua attuale compagna Rosa. Pare che sarà sempre più spietata e nessuno riuscirà a distoglierla dal suo diabolico piano.

Intanto, sempre nelle prime puntate del 2026, vedremo Umberto Guarnieri che dovrà fronteggiare una grave accusa di omicidio, sarà alle prese con un momento molto duro della sua vita, forse il più buio di sempre. Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore pare che Umberto sarà accusato di essere un assassino. Compariranno anche cartelloni in giro per Milano e proprio vicino al Paradiso, che lo imbarazzeranno non poco e lo metteranno in serie difficoltà. Le prossime trame non spiegano da cosa dipenderà questa accusa, ma conoscendo i trascorsi di Guarnieri potrebbe essere a causa della sua ex, di cui è ancora molto innamorato.

Sempre a gennaio 2026 vedremo Adelaide sempre più perfida nei confronti di Marcello e di Rosa, tramerà qualcosa contro di loro. La stessa attrice che interpreta la contessa, Vanessa Gravina, ha rivelato che nel 2026 un personaggio de Il Paradiso delle Signore finirà in carcere, non ha detto di chi si tratti e se sarà proprio la contessa a essere arrestata. Stando a queste anticipazioni pare proprio che la serie di Rai1 partirà con “il botto”. Si dovrà anche comprendere se tra Rosa e Tancredi potrebbe esserci un avvicinamento, infatti, trascorreranno il Natale assieme visto che Marcello ha raggiunto Adelaide a St. Tropez.

Tancredi è sempre sembrato piuttosto attratto da Rosa e, l’assenza di Marcello e il fatto che lei si appoggerà a lui per aiutare il compagno, potrebbero alimentare un certo tipo di feeling. Se così fosse si tratterebbe di un altro colpo di scena e, anche in questo caso si tratta di supposizioni che non trovano alcuna conferma. Al momento sappiamo solo che la bella giornalista non gradirà affatto la decisione di Barbieri di restare in Svizzera.

Per sapere cosa accadrà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore dovremo attendere la ripresa dopo la pausa natalizia e, a quanto pare, ne vedremo delle belle. Cosa accadrà a Marcello? Chi finirà in carcere? Perché Umberto è accusato di omicidio? Tutte domande che troveranno risposta con l’arrivo del nuovo anno.