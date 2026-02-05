Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni: una lite scombina tutti i piani, cosa succede

Si infittiscono le trame al Paradiso delle Signore. I fratelli Marchesi si avvicinano sempre più al loro obiettivo finale: danneggiare irreparabilmente Umberto, lo zio che i due accusano di essere all’origine della rovina di loro padre. Ettore ignora però che Odile, la sua promessa sposa, è la figlia segreta di Guarnieri.

Una lite molto accesa muoverà le acque nelle prossime puntate del period drama ambientato nella Milano del boom economico. Le anticipazioni degli episodi in onda da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio promettono di mettere molta carne sul fuoco. Che ne sarà poi dei progetti di Agata e Mimmo, pronti a trasferirsi a Firenze?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: una lite fa salire la tensione alle stelle

Al rientro a Milano, Agata e Mimmo non smetteranno di fantasticare sul momento in cui andranno a vivere insieme a Firenze. Paradiso in grande fermento nel frattempo per l’inizio delle riprese del film, con Delia entusiasta per il suo ruolo come acconciatrice ma anche in ansia al pensiero di dover lavorare con una celebrità pretenziosa come Nazzareno Amidei.

Johnny accetterà di sostituire Fulvio in magazzino. Rosa invece verrà incaricata di seguire il progetto “Cronache dal set”, una sorta di diario per il Paradiso Donna da dedicare ai retroscena della realizzazione del musicarello. La giornalista capirà che l’idea è farina del sacco di Marcello. I due proveranno a collaborare malgrado le tensioni.

Ciro e Concetta cominceranno a riflettere sul futuro della loro famiglia e della caffetteria in vista del trasferimento di Mimmo e Agata a Firenze. Fulvio manifesterà la sua gratitudine a Roberto per il nuovo incarico come contabile. Marina farà capire a Botteri che Amidei ha fatto delle avances non gradite alla sua fidanzata.

Al rientro da Londra Ettore si troverà davanti al lancio del progetto “Cronache dal set” e al fatto che le riprese si terranno al Paradiso delle Signore. Temendo che i rivali oscurino la GMM, lo stilista manometterà il piano delle riprese a discapito della concorrenza. Matteo però lo verrà a sapere e si scontrerà con lui davanti a Odile.

Marcello spera ancora in un futuro con Rosa

Per Rosa arriverà un’interessante offerta di lavoro da parte di Tancredi. Ma il nuovo impegno con le “Cronache dal set” la tratterrà dall’accettarla subito. Botteri si ingelosirà per l’interessamento di Amidei nei confronti di Delia. Irene avrà un aspro confronto con Rebecca a proposito del regalo di San Valentino per Cesare. La capocommessa si sfogherà così con Johnny.

Anita si ammalerà e alcuni sintomi faranno preoccupare Enrico. Proietti comincerà a sospettare che la figlia abbia qualcosa di più serio di una semplice influenza di stagione. Johnny aiuterà Irene e riconciliarsi con Rebecca. Cesare poi la sorprenderà con una notizia importante. Ciro cercherà un nuovo cuoco al posto di Mimmo.

Rosa giungerà a una conclusione sulla proposta di Tancredi. Ettore e Odile discuteranno su quanto accaduto la sera prima. Alla fine i due fidanzati si riappacificheranno davanti a Umberto, che comincerà a nutrire le prime perplessità sulla loro relazione. Gianlorenzo interverrà dopo aver appreso da Delia delle pressioni di Amidei.

Fulvio e Caterina rinsalderanno il loro rapporto padre-figlia organizzando un San Valentino decisamente diverso dal solito. Marcello vedrà nella scelta di Rosa una nuova chance per la loro coppia. Matteo condividerà con Guarnieri i suoi dubbi su Ettore. Irene infine si convincerà che tra lei e Cesare sia finita, ignara della sorpresa che Brugnoli ha in serbo per lei.