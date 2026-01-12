Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni drammatiche: il malore improvviso cambierà tutto

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, delle puntate che andranno in onda dal 19 al 23 gennaio, un evento sconvolgerà una grande parte di protagonisti. Uno dei personaggi avrà un malore improvviso che capovolgerà la situazione, destando non poca preoccupazione.

L’amatissima serie di Rai 1 già dalle prime puntate di questo 2026 ha lasciato con il fiato sospeso il pubblico, non sono mancati colpi di scena, sorprese e chi ne ha più ne metta. Adesso, anche per il finale di gennaio, si prevedono una serie di svolte inaspettate, tra cui il malore di un personaggio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, cosa accadrà dal 19 al 23 gennaio

A sentirsi male sarà Fulvio, che accuserà un malore improvviso preoccupando non poco la figlia Caterina. Tutto accadrà dopo che l’uomo dovrà prendere una decisione sul suo futuro professionale. Anche se ha avuto un chiarimento con Roberto Landi – in seguito alla sua scoperta – alla fine deciderà di andar via dal magazzino.

Anche la figlia Caterina è intenzionata a lasciare Milano, dopo che la sua storia con Mario è finita, sarà pronta a trasferirsi a Roma ma vorrà farlo in segreto, organizzando una vera e propria fuga. Quando Fulvio scoprirà cosa vuole fare la figlia, la prenderà molto male e sarà colpito da un malore improvviso che preoccuperà la figlia. La ragazza, in preda all’agitazione a causa delle condizioni di salute del padre, alla fine deciderà di non partire più per la Capitale per stargli vicino.

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Marcello tornerà a essere al centro della trama. Dopo aver appreso che Rosa lascerà Milano per trasferirsi per un periodo in America sarà molto scosso. La giornalista non ha preso bene i segreti che il compagno le ha tenuto nascosto, in special modo quelli riguardanti Adelaide e il gesto estremo compiuto.

Per Marcello, però, arriverà una proposta di lavoro inaspettata che lo spiazzerà non poco, sarà così costretto a rimettere tutto in discussione, dopo che già aveva affrontato molti cambiamenti in seguito alla rottura con Adelaide. Intanto vedremo Marina alle prese con il nuovo ruolo in un film come commessa, così per interpretare al meglio la parte, indosserà la divisa di venere, iniziando anche a servire i clienti per immedesimarsi bene nel personaggio.

Enrico continuerà la sua collaborazione con il dottor Moretti e sarà molto entusiasta del nuovo lavoro e dell’opportunità che gli è stata data. Secondo le anticipazioni, dunque, nella terza settimana di gennaio a Il Paradiso delle Signore accadranno moltissime cose, vedremo Marcello alle prese con nuovi cambiamenti, Fulvio con problemi di salute e Caterina disposta a rinunciare ai suoi piani di fuga per Roma per stare al fianco del padre.