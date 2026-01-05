Il Paradiso delle Signore, la storia d’amore tra Roberto e Mario: la reazione di Fulvio

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: la storia d’amore tra Roberto e Mario sorprende Fulvio che ha una reazione inattesa.

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, rivelano emozioni e colpi di scena inaspettati: verranno svelati segreti e relazioni passate vengono finalmente alla luce, mettendo a dura prova amicizie e legami. La soap made in Italy torna in onda dopo la breve pausa natalizia e quanto pare promette di sorprendere i telespettatori, che attendono di conoscere il futuro di alcuni dei protagonisti. Al centro della scena finisce Enrico che fa la conoscenza di Piero Moretti, grazie all’intervento di don Saverio, mentre Barbara deve partecipare a un battesimo ma teme di andarci da sola. A risolvere la situazione ci pensa Johnny, che si offre di accompagnarla.

Nei giorni precedenti, i bambini Anita e Teo avevano lasciato un disegno a Roberto per sollevarne il morale durante le festività, facendogli capire l’importanza della famiglia e degli amici. Al Gran Caffè Amato, Roberto viene accolto con calore dai colleghi e amici. Nel frattempo, altri personaggi come Marcello, Rosa, Ettore, Odile, Tancredi, Umberto e Irene vivono le loro vicende personali durante le vacanze di fine anno. Ma a sorprende è il ritorno da Roma di Fulvio, presenza che cambierà alcune dinamiche della narrazione e darà vita ad una serie di colpi di scena davvero inaspettati che daranno vita ad una serie di tensioni che coinvolgeranno il pubblico.

Gli spoiler prevedono infatti dei momenti davvero inattesi che richiederanno una particolare attenzione. Fulvio dopo aver incontrato Mario, decide di affrontare Roberto per chiarire alcuni sospetti. Durante la conversazione, Roberto si apre e rivela di aver avuto in passato una relazione sentimentale con Mario, lasciando Fulvio completamente senza parole. Questa confessione mette in discussione vecchi equilibri.

Il Paradiso delle Signore, Tancredi sorprende Rosa

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore rivelano anche che Tancredi Di Sant’Erasmo, sempre più coinvolto nel successo della rubrica Paradiso Donna, vede un’opportunità di crescita professionale che va oltre i confini italiani. Con l’obiettivo di scoprire nuove autrici da inserire nella sua casa editrice, propone a Rosa Camilli un viaggio negli Stati Uniti, una destinazione che potrebbe dare alla giornalista non solo uno stimolo professionale, ma anche una boccata d’aria in un momento di insicurezza sentimentale e lavorativa.

La proposta mette Rosa davanti a una difficile decisione: lasciare momentaneamente Milano per un’esperienza oltreoceano oppure rimanere al fianco del suo fidanzato Marcello, con cui il rapporto ultimamente è stato complicato, soprattutto per via delle interferenze di Adelaide. Le anticipazioni non rivelano ancora se Rosa accetterà di partire da sola o se Tancredi la accompagnerà, un dettaglio che potrebbe avere implicazioni importanti anche sul piano personale, visto che Sant’Erasmo prova ancora dei sentimenti per lei.

Il Paradiso delle Signore, ritorno in onda dopo la pausa natalizia

Il Paradiso delle Signore va in onda in prima TV su Rai 1 dal lunedì al venerdì nel pomeriggio, nella fascia day‑time pomeridiana, con una programmazione regolare che solitamente parte intorno alle 16:00–16:15 circa. Dopo lo stop natalizio l’amata soap made in Italy torna in onda con diversi novità nella trama.

Oltre che alla programmazione ordinaria Il Paradiso delle Signore è visibile anche in streaming su RaiPlay. La soap va in onda da diverse stagioni, e dopo un debutto in prima serata è stata promossa nel daytime: scelta che si è rivelata vincente per la rete di stato. Oggi Il Paradiso è tra i prodotti di punta della Rai.