Il Paradiso delle Signore, la lettera che cambierà tutto: Rosa scoprirà la verità

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore questo 2016 inizierà con una serie di colpi di scena. L’amata serie di Rai 1, giunta alla sua decima edizione, è seguitissima dal pubblico e ora sono tutti in attesa di conoscere i nuovi sviluppi.

Nelle prossime puntate al centro della trama ci sarà Rosa, che verrà a conoscenza di una cosa che proprio non si aspettava e potrebbe cambiare tutto. Cosa succederà? Cosa ha scoperto?

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, cosa accadrà nelle prossime puntate

Secondo gli spoiler dell’amata serie di Rai 1 sappiamo che Rosa entrerà in possesso di una lettera che Adelaide ha scritto a Marcello, della quale lui non aveva voluto parlare. La contessa mentre si troverà nel convento deciderà di scrivere al suo ex compagno per scusarsi. Intanto Barbieri si incontrerà con Umberto e gli spiegherà cosa è accaduto ad Adelaide e perché ha compiuto un gesto tanto estremo.

Marcello, intanto, deciderà di nascondere a Rosa quanto fatto dalla sua ex compagna, non parlandole del gesto estremo e della lettera ricevuta. Ma la giornalista scoprirà tutto attraverso questa missiva e prenderà una decisione molto dura. Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il prossimo 16 gennaio, però, non rivelano di cosa si tratti, se Rosa deciderà di lasciare Marcello, se ci sarà un addio o se sceglierà di partire con Tancredi per gli Stati Uniti.

Secondo le anticipazioni della serie di Rai1, poi, Fulvio dovrà spiegare alla figlia di aver preso una decisione professionale, ovvero lasciare Il Paradiso delle Signore, così Caterina scoprirà questa cosa ma non conoscerà il reale motivo che ha spinto il padre a dimettersi. Fulvio ha scoperto che Roberto è attratto dagli uomini e ha avuto una relazione passata con Mario, ma deciderà di non dire nulla alla figlia. Marina proporrà a Delia di essere la responsabile delle acconciature nel corso delle riprese del suo nuovo film, mentre Irene non gradirà il riavvicinamento tra Johnny e Barbara.

Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, dunque, saranno ricche di colpi di scena, Rosa scoprirà che la contessa ha tentato un gesto estremo, capirà che Marcello le ha mentito e questa cosa la spingerà a prendere una decisione drastica, di cui però le anticipazioni non rivelano nulla. Roberto temerà che Fulvio possa avere una reazione improvvisa dopo aver scoperto i suoi gusti sessuali e quest’ultimo preferirà dimettersi. Saranno, quindi, appuntamenti davvero imperdibili. Intanto nei precedenti episodio abbiamo visto Marcello molto preoccupato per la contessa, a tal punto da chiedere a Marta di stare vicino ad Adelaide. Rosa, invece, ha confidato a Tancredi il fatto che le sue vacanze natalizie non siano state così entusiasmanti poiché nei pensieri del suo compagno c’è stata la sua ex.