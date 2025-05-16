Il Paradiso delle Signore, il possibile ritorno di Flora Ravasi dopo l’addio di Giulia Furlan

Uno dei personaggi negativi dell’ultima stagione de Il Paradiso delle Signore è stato indubbiamente quello di Giulia Furlan, stilista ambiziosa e senza scrupoli, disposta a tutto (o quasi) pur di emergere. Il suo arrivo ha scosso non poco gli equilibri alla Galleria Milano Moda dove Giulia (interpretata da Marta Mazzi) ha stretto subito un patto di ferro – o meglio un patto scellerato – con l’altrettanto ambizioso Tancredi.

Tra i due per qualche tempo è sembrato che potesse scoccare anche una scintilla, ma alla fine il loro rapporto è rimasto puramente professionale. Tancredi nel frattempo ha cominciato a virare su Rosa Camilli, l’avvenente e brillante Venere-giornalista del Paradiso. A unire l’imprenditore e la stilista è rimasta dunque soltanto la malvagia volontà di annientamento del negozio competitor.

Giulia aveva anche un motivo personale per avere il dente avvelenato con Il Paradiso delle Signore: la presenza di Gianlorenzo Botteri, il suo ex, oltre che collega-rivale, responsabile della linea femminile del grande magazzino di Vittorio Conti. Tancredi, da parte sua, era ottenebrato dal desiderio di rovinare il negozio di proprietà dell’uomo che gli aveva portato via Matilde.

Il Paradiso delle Signore 10, Flora può tornare dopo l’addio di Giulia?

Alla fine i due complici l’hanno combinata grossa: dopo diversi intrighi (piccoli o grandi) hanno lanciato l’offensiva finale. Determinati a distruggere a tutti i costi il grande magazzino concorrente, sono arrivati a infiltrare una spia (Rita Marengo) nel Paradiso delle Signore per rubare i bozzetti dell’abito di punta della nuova collezione di Botteri. Il loro gioco però è stato smascherato e a farne le spese è stata Giulia, licenziata in tronco da Umberto.

Tancredi invece è riuscito a cavarsela per il rotto della cuffia. Marcello ha deciso di non denunciare il plagio per non compromettere l’immagine dei Sant’Erasmo (e soprattutto di Adelaide). Ha perso però (forse per sempre) Rosa, la donna con la quale aveva riscoperto l’amore. L’uscita di scena di Giulia apre così la possibilità di un ritorno della stilista – e ex fidanzata di Guarnieri – Flora Ravasi.

Gli appassionati ricorderanno che Flora nell’ottava stagione, delusa dal coinvolgimento di Umberto nella diabolica truffa Hofer, aveva piantato in asso il commendatore e lasciato Milano per ricominciare altrove. Con il defenestramento di Giulia Furlan, chiamata in questa stagione a sostituire proprio Flora come stilista della GMM, si aprono dunque possibili nuovi scenari.

Un eventuale ritorno di Flora nel ruolo di stilista della Galleria Milano Moda potrebbe riaccendere la dinamica complessa tra lei, Umberto e Adelaide. Flora ha sempre mal sopportato il legame forte tra il compagno e la sua ex e spesso si è sentita messa in secondo piano. Guarnieri nel finale della decima stagione ha giurato amore eterno alla contessa dopo aver scoperto di condividere con lei una figlia (Odile)

Possibili scenari in caso di un ritorno di Flora Ravasi nella soap

Adelaide però non sembra per nulla intenzionata – almeno per ora – a dare un’altra chance a Guarnieri. Tutto indica anzi che nella prossima stagione potrebbe convolare a nozze con Marcello (il quale però le ha nascosto il bacio e soprattutto il sentimento che prova per Rosa).

In questo contesto piuttosto complesso la presenza di Flora potrebbe destabilizzare una situazione che appare davvero legata a un filo. Non resterà che attendere la prossima stagione de Il Paradiso (appuntamento a metà settembre) per scoprire come si evolveranno le trame.

E soprattutto per capire se Flora Ravasi (interpretata da Lucrezia Massari) tornerà davvero nella soap ambientata nella rampante Milano di metà anni Sessanta che come sempre, c’è da crederlo, non priverà il suo pubblico di soprese e colpi di scena.