Il Paradiso delle Signore, il matrimonio si farà ma Marcello farà una dichiarazione struggente

S’ha da fare o non s’ha da fare il matrimonio dell’anno tra Marcello e Adelaide? Barbieri, si sa, è stato soggiogato dal fascino senza tempo della raffinata contessa. Ma anche la freschezza giovanile della bella e dinamica Rosa Camilli, per quanto meno sofisticata e sprovvista di sangue blu (o forse proprio per questo), sembra intrigarlo non poco.

Uno strano clima psicologico ha caratterizzato le ultime puntate di questa decima stagione de Il Paradiso delle Signore dove Marcello è apparso innamoratissimo della contessa soltanto quando era in presenza della sua futura sposa, salvo poi struggersi nei momenti in cui pensava a Rosa. Per non parlare della possibile “replica” del bacio della scorsa stagione, sfiorato davvero di un nulla in occasione del viaggio a Trieste per l’intervista a Margherita Hack.

Le nozze si avvicinano sempre più – la data del fatidico sì è fissata al 25 ottobre – e il giovane imprenditore appare sempre più combattuto tra le ragioni della ragione e quelle del cuore. Nelle prossime puntate della soap di Rai 1 Marcello prenderà una decisione struggente destinata a condizionare il suo futuro.

Il Paradiso delle Signore 10, spoiler: la decisione struggente di Marcello

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 20 al 24 ottobre, rivelano che il turbamento interiore Marcello non smetterà di tormentare il promesso sposo della contessa. Barbieri non farà altro che pensare a quanto accaduto – e stava per riaccadere – con Rosa. A pochi giorni dalle nozze Marcello capirà di essere in piena crisi.

Il fratello di Matteo si renderà di non avere le idee chiare su quale donna vuole accanto a sé per tutta la vita. Inutile dire che Umberto da tempo ha fiutato la situazione comprendendo benissimo che il cuore del suo rivale è diviso a metà tra Rosa e Adelaide. Guarnieri non perderà occasione per provocare Marcello, finendo per scuoterlo al punto da alimentarne ulteriormente i dubbi.

Dal canto suo Adelaide continuerà a essere completamente assorbita dai preparativi per le nozze, senza accorgersi dei tentennamenti di Marcello che fingerà di essere interessato per evitare di darle un immenso dispiacere. Al tempo stesso Barbieri cercherà un valvola di sfogo per il suo disagio nel fratello Matteo, al quale racconterà la verità su quanto successo con Rosa.

Marcello chiede aiuto al fratello, Fulvio scopre il segreto di Caterina

Portelli cercherà di dare a Marcello tutto il supporto necessario per evitare che mandi all’aria le nozze con la contessa. Stando alle anticipazioni, Barbieri non riuscirà più a fingere e finirà per prendere una decisione che fin da ora si annuncia struggente per il suo futuro, anche se i dettagli non sono stati svelati.

Mentre Marcello combatte con sentimenti laceranti, Fulvio scoprirà che Caterina ha un fidanzato segreto. Il nuovo magazziniere del Paradiso deciderà di indagare sulla figlia e scoprirà finalmente la verità. Amareggiato per la scoperta, Rinaldi si confiderà con Roberto Landi che proverà a dargli i consigli giusti per aiutarlo a non farsi sopraffare dalle sue insicurezze da padre.