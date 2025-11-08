Il Paradiso delle Signore: Enrico rischia il posto e la vita, Adelaide vuole distruggere Rosa. Le anticipazioni

Vendetta, colpi di scena e piani segreti sono gli ingredienti delle anticipazioni delle prossime puntate de Il paradiso delle signore.

Le anticipazioni delle puntate de Il paradiso delle signore in onda dal 10 al 14 novembre 2025 annunciano clamorosi colpi di scena di cui saranno protagoniste soprattutto Adelaide e Rosa, le due rivali che, dopo la scelta di Marcello, sono sempre più l’una contro l’altra. Abituata a non arrendersi mai e ad ottenere ciò che desidera, Adelaide non lascia correre ma, dopo aver metabolizzato l’accaduto, torna decisa a vendicarsi nei confronti di Rosa che considera la vera responsabile della fine della sua storia d’amore con Marcello.

Le anticipazioni de Il paradiso, però, raccontano anche di un Enrico sempre più in difficoltà al punto da decidere di confidarsi con Marta che, dopo aver scoperto tutta la verità, prova ad aiutare il compagno anche con l’intervento del padre Umberto.

Anticipazioni Il paradiso delle signore: il piano di Adelaide contro Rosa

Nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore, Adelaide torna in grande spolvero. Per il suo ritorno, Adelaide non ha lasciato nulla al caso, compreso il suo look, assolutamente elegante ed impeccabile. L’obiettivo di Adelaide è far credere a tutti di aver accettato tranquillamente la scelta di Marcello di non sposarla ma la realtà è diversa: la contessa, infatti, ha in mente un piano preciso per vendicarsi di Rosa, la donna che, a suo dire, le ha distrutto la vita.

Tornata al circolo, Adelaide riallaccia i contatti con una sua vecchia conoscenza a cui dà l’incarico di scoprire tutti i movimenti di Rosa ma anche eventuali scheletri nell’armadio che potrebbero aiutarla a distruggerla. Nonostante l’intervento di Odile che, scoperte le intenzioni della madre le chiede di fare un passo indietro e di non mettere in atto il suo piano, Adelaide non ha alcuna intenzione di fermarsi. Preoccupata per la situazione, Odile decide di avvisare Rosa chiedendole anche di andare via per evitare il peggio ma su consiglio di Marcello che decide di affrontare la contessa, Rosa sceglie di restare e di non darla vinta alla sua rivale.

Periodo complicato anche per Enrico che, dopo quanto accaduto con Di Meo, rischia di perdere il posto di lavoro. Preoccupato, Enrico decide di raccontare la verità a Marta che prova a risolvere la situazione chiedendo l’intervento di Umberto. Enrico, nel frattempo, affronta di petto Di Meo con l’intenzione di non piegarsi ai suoi ricatti pur consapevole che, tale gesto, potrebbe rendergli la vita professionale davvero impossibile.

Con un peso in meno sul petto dopo essersi confidato con Marta, tuttavia, Enrico decide di non arrendersi e di andare avanti nella sua scelta.