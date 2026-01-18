Il Paradiso delle Signore, cosa succederà tra Greta e Guarnieri

Il rapporto tra Greta e Umberto si farà sempre più intrigante – e pericoloso – nelle prossime puntate della soap ambientata nella Milano del boom economico.

Determinata, brillante, spietata. Tra i due fratelli Marchesi Greta appare nettamente la mente più lucida, decisa a sfruttare le sue armi – intelligenza e avvenenza su tutte – per tessere la tela di un piano di vendetta che rimane in gran parte ancora avvolto nel mistero. Ettore invece fatica sempre più a distinguere la realtà dalla recita.

Il creativo della GMM palesa con ogni evidenza sentimenti di autentica gelosia e genuino attaccamento per Odile, ben sapendo che tra lei e Matteo c’è ancora un legame profondo. Greta invece, più cinicamente, continua con discrezione a fare la corte a Guarnieri, puntando con paziente ma implacabile gradualità al bersaglio grosso. Cosa succederà dunque tra i due nelle prossime puntate?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: cosa accadrà tra Greta e Umberto?

I prossimi episodi del Paradiso delle Signore assisteranno a un’altra tappa della costante marcia di avvicinamento di Greta a Umberto. La nuova stilista della Galleria Milano Moda procederà a velocità accelerata nel tentativo di ottenere dal commendatore qualche informazione sul suo passato da usare per calibrare al meglio il misterioso piano di vendetta portato avanti insieme al fratello.

Nella puntata in onda su Rai 1 dalle 16.10 di mercoledì 28 gennaio Greta Marchesi proverà a sedurre Umberto per ottenere da lui una confessione sul suo passato. La talentuosa stilista non cesserà di proseguire con fredda determinazione il piano di vendetta in tandem con Ettore, più che mai decisa a far pagare al brizzolato imprenditore quanto fatto a loro padre.

Greta cercherà dunque di esercitare tutto il suo fascino seduttivo per fare presa sul padre segreto di Odile. Le anticipazioni non rivelano però a quale informazione stia puntando la sorella di Ettore. Cosa spera di sapere Greta? Le trame parlano di generiche informazioni legate al passato di Umberto, senza specificare un fatto o un riferimento preciso.

Dalle puntate andate finora in onda in questa decima stagione della soap targata Rai 1 si evince che i fratelli Marchesi collegano a Guarnieri la prematura morte del loro genitore. I dettagli precisi però rimangono – per ora – ancora avvolti da una coltre di mistero lasciando ampio spazio a nuove rivelazioni nel corso della stagione.

Marchesi contro Guarnieri: chi vincerà?

Possibile che un vecchio e navigato lupo di mare come il commendatore, maestro di intrighi e sospetti, caschi così facilmente nella trappola tesa con pazienza dalla pur sofisticata Greta Marchesi? Umberto fin da subito ha guardato, se non con diffidenza, con una certa cautela ai due nuovi arrivati alla GMM e non è escluso che alla fine non sia lui a recitare una parte per capire qualcosa di più sul loro passato.

Nel frattempo ci sarà spazio anche per la crisi tra Rosa e Marcello, che si arricchirà di un nuovo capitolo. Ciro e Mimmo invece fantasticheranno su come modernizzare la caffetteria mentre Concetta verrà a sapere che Agata ha ricevuto una convocazione per la scuola di restauro. Fulvio infine offrirà il suo prezioso aiuto per rimettere in sesto il furgone di Johnny.