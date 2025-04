Il Paradiso delle Signore, confermata la prossima stagione: il destino di Adelaide e Guarnieri

Anche quest’anno Il Paradiso delle Signore ha confermato i successi delle scorse stagioni. Il period drama di Rai 1 ha superato in più occasioni la soglia del 20-21% di share, per giunta in una fascia oraria molto competitiva. Non male per una serie che ha dovuto fare a meno del suo volto più noto: quello dell’attore romano Alessandro Tersigni, l’interprete di Vittorio Conti. Il proprietario del negozio è stato costretto a volare a New York insieme a Matilde per sfuggire alla vendetta di Tancredi.

I vertici di via Mazzini non hanno dovuto pensarci molto per mettere in cantiere la stagione numero dieci. Appuntamento a metà settembre con la soap pomeridiana che anche quest’anno si è rivelata uno dei fiori all’occhiello nel palinsesto della rete ammiraglia della Rai. Il Paradiso ha totalizzato quasi due milioni di spettatori giornalieri. Scontata dunque la conferma per la serie. Ma che ne sarà dei personaggi del cast?

Assente Vittorio, mai forse come quest’anno sono emerse le figure di Adelaide e Umberto. I due ex amanti nella scorsa stagione – e per buona parte di quella in corso – hanno rischiato di chiudere definitivamente un rapporto che per varie ragioni sembrava scolpito nella pietra. Insomma: quale sarà il destino della contessa di Sant’Erasmo e del commendatore Guarnieri?

Il Paradiso delle Signore 10: nella prossima stagione ci saranno Adelaide e Umberto?

Il Paradiso delle Signore 10 sarà confermato nella fascia dei daytime pomeridiano (dove attualmente va in onda a partire dalle 16, da lunedì a venerdì). Tra la metà e la fine di maggio partiranno le riprese del nuovo ciclo di episodi inediti, registrati come sempre presso gli Studi Videa di Roma. Le registrazioni delle nuove puntate terranno impegnato il cast degli attori fino a gennaio-febbraio 2026.

Tra i personaggi che saranno presenti anche nella prossima stagione ci saranno sicuramente Umberto Guarnieri e Adelaide di Sant’Erasmo, interpretati rispettivamente da Roberto Farnesi e Vanessa Gravina. Quella che si concluderà il prossimo 2 maggio è stata una stagione decisiva per il commendatore, conscio di aver toccato il fondo con la truffa Hofer.

Dopo aver rischiato di perdere affetti e soldi, Umberto è riuscito a risalire la china soprattutto grazie all’arrivo di Odile, che proprio nelle ultime puntate ha scoperto essere sua figlia. È stato un Guarnieri decisamente meno cinico e spietato quello de Il Paradiso delle Signore 9, pronto perfino a dare una mano agli avversari anziché cercare di schiacciarli come avrebbe fatto in passato.

Stagione a luci e ombre anche per Adelaide, salvata solo in extremis dal dottor Brancaccio quando ormai sembrava rassegnata, per via del suo cuore malato, a perdere la figlia che aveva appena ritrovato. Con un delicato intervento Enrico è riuscito a salvare la vita della contessa, che continuerà a essere protagonista anche nella prossima stagione.

Più incerte invece le sorti di una delle ultime new entry del Paradiso. Parliamo di Rita Marengo, la venere-spia reclutata da Tancredi che sembra prossima all’uscita di scena nelle prossime puntate. Il ruolo di questo personaggio è stato tutt’altro che marginale. Di sicuro non è stata residuale la sua azione. Agendo come talpa per conto di Sant’Erasmo Rita ha mandato all’aria tutto il lavoro fatto da Botteri per la nuova collezione del Paradiso.