Il Paradiso delle Signore, cicogna in arrivo: l’annuncio

Il Paradiso delle Signore è tra le soap made in Italy di maggiore successo, tra i prodotti di punta di Rai Uno entra nelle case degli italiani tutti i pomeriggi e questo la rende decisamente molto popolare. Ambientata negli anni sessanta, epoca di grandi cambiamenti sociali e economici, la soap è ispirata al romanzo di Emile Zola, e adattata al contesto. Stagione dopo stagione ha raccontato storie diverse, di personaggi la cui vita ruota intorno al noto grande magazzino. Tanti gli attori che hanno militato sul set e che oggi sono diventati dei personaggi cult della fiction italiana.

Le prime stagioni de Il Paradiso sono state mandate in onda in prima serata, poi hanno conquistato il daytime e oggi sono un punto fermo del palinsesto Rai. Ogni notizia che riguarda la soap appassiona il pubblico e così le varie anticipazioni. In questi giorni è stato condiviso un annuncio inaspettato che ha emozionato i telespettatori e i tanti fan che seguono la serie sin dal debutto. Sul set de Il Paradiso delle Signore sta per arrivare una bellissima cicogna: la notizia è diventata virale in poche ore e ha lasciato tutti perplessi.

Protagonista niente meno che Pietro Masotti, che da diverse stagioni interpreta Marcello Barbieri, oggi è tra i protagonisti della soap. Nella fiction l’imprenditore è prossimo a convolare a nozze con la contessa Adelaide, dopo diverse vicissitudini i due si sono ritrovati e hanno deciso di ufficializzare il loro amore, anche se qualcuno potrebbe ostacolare le nozze. E se sul set Masotti sta per sposarsi, nella vita l’attore è prossimo a diventare papà.

Marcello Barbieri, alias Pietro Masotti, presto papà: il post social commuove i fans

Pietro Masotti ha condiviso un post dove appare mentre bacia il pancione della sua compagna Marta, che non è parte del mondo dello spettacolo. La giovane è un medico e per l’attore è oggi un vero e proprio punto di riferimento: “Non amo parlare troppo della mia vita privata, ma con lei ho imparato cosa significa sentirsi a casa”, ha rivelato in una recente intervista rilasciata a LVB. Masotti ha anche confessato che in passato ha sofferto d’attacchi di panico e ha vissuto un periodo decisamente complicato: “Oggi ho ritrovato sicurezza, casa e radici”.

La gioia di Masotti nel diventare papà è espressa nella didascalia che accompagna il post Instagram e che rivela quanto amore sta provando in questo momento: “Spoiler… e non è il mio primo capello bianco… o meglio c’entra anche, se questo simboleggia un cambio di vita, il momento di non essere più soltanto figli ma anche padri”. Immediati gli auguri dei fans e dei colleghi di lavoro, tra cui quello di Danilo D’Agostino, anche lui parte del cast de Il Paradiso. Nella soap interpreta il fratello di Barbieri: “Divento zio per la prima volta”.

Pietro Masotti dal teatro alla tv fino al debutto a Il Paradiso delle Signore

Nato in Puglia nel 1996, Pietro Masotti è cresciuto a Roma, città a cui è particolarmente legato. Dopo la maturità ha intrapreso la carriera d’attore sin da subito ha dimostrato di avere talento. Si è diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico e in seguito ha lavorato in teatro dov’è stato protagonista di diverse opere di successo.

La popolarità arrivata con la partecipazione a Il Paradiso delle Signore: il ruolo di Bruno Barbieri lo ha consacrato come volto tv e gli ha dato la possibilità di manifestare tutto il suo talento. Sicuramente in futuro avrà diverse proposte di lavoro dove potrà spaziare in ruolo diversi.