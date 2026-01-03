Il Paradiso delle Signore, chi è Elia Marangon: età, fidanzata, dove vive, Tutto sull’interprete di Ettore Marchesi

Tenebroso, raffinato, affascinante, talentuoso. Quattro aggettivi che caratterizzano bene, ci pare, una delle new entry più interessanti della decima stagione del Paradiso delle Signore. Stiamo parlando di Ettore Marchesi, il misterioso creativo della GMM interpretato da Elia Marangon, con un grande talento e un segreto altrettanto grande custodito gelosamente insieme alla sorella Greta.

I due fratelli Marchesi sono approdati a Milano per mettere in atto il loro piano di vendetta contro i Sant’Erasmo-Guarnieri. Ettore è rapidamente entrato nelle grazie di Odile mentre la sorella sta tentando la stessa operazione con Umberto. In attesa del ritorno del Paradiso dalla pausa natalizia conosciamo meglio Elia Marangon, l’interprete di Ettore.

Dai Colli Berici alla Capitale: la carriera di Elia Marangon

L’enigmatico Ettore Marchesi ha subito fatto breccia nel cuore della contessina, delusa dall’avvicinamento tra Matteo Portelli e Marina Valli. Tra i due è subito scattato il bacio e la successiva collaborazione gomito a gomito alla GMM ha approfondito il loro rapporto. Un personaggio complesso quello di Ettore, egregiamente interpretato dall’attore vicentino Elia Marangon.

L’interprete che presta il volto all’irrequieto designer della GMM è nato infatti ad Arzignano, in provincia di Vicenza. Non è nota la sua data di nascita. Si sa invece che si è trasferito e stabilito a Roma, consapevole di avere maggiore chance di accedere al mondo dello spettacolo nella Città Eterna e realizzare così il suo sogno di diventare un attore professionista.

A settembre 2025 Marangon ha raccontato a TvSoap.it di aver iniziato con piccole esibizioni e imitazioni in quinta superiore, punzecchiato dalla sua insegnante di diritto. Un film lo commosse, spingendolo a pensare seriamente: «Quanto mi piacerebbe fare l’attore». Dopo sarebbero arrivati gli studi di recitazione e i provini.

La formazione artistica di Elia Marangon passa dagli studi presso l’Accademia di Recitazione “Sergio Martinelli”, dove ha cominciato a muovere i primi passi sul palcoscenico teatrale, e dalle lezioni private di recitazione con Saverio Deodato – noto attore italiano diplomato alle East 15 Acting School di Londra – come acting coach.

Nel 2020 Marangon lavora in Tradimenti di Harold Pinter, per la regia proprio di Saverio Deodato, recitando nella parte del protagonista Jerry. L’anno successivo segna per lui l’esordio sul piccolo schermo con una parte in Storia di una famiglia per bene, fiction di Canale 5 diretta da :Stefano Reali, al fianco di Giuseppe Zeno e Simona Cavallari. Un’esperienza bissata nel 2023 con la seconda stagione.

In mezzo un provino con Marco Bellocchio arrivato allo step finale (ma senza ottenere la parte) e la partecipazione nel 2022 a uno spot per la Regione Lazio. Nel 2025 l’attore di Arzignano entra nel cast della decima stagione del Paradiso delle Signore, dove interpreta la parte di Ettore Marchesi, una delle novità più intriganti nella nuova stagione insieme a Valentina Ghelfi (che interpreta la sorella Greta) della storica soap targata Rai 1.

Passioni, interessi e vita privata di Elia Marangon

Il profilo Instagram ufficiale dell’attore è @_eliamarangon. A oggi conta poco più di 4.500 follower. Elia Marangon appare molto riservato per quanto riguarda la vita privata e non ci sono tracce di una eventuale partner. Dal suo curriculum vitae si apprende, oltre all’altezza esatta (180 cm), la sua conoscenza delle lingue: inglese (molto buono) e spagnolo (buono).

Sempre grazie al CV scopriamo che è anche appassionato di diversi sport: calcio, sci, pallanuoto e pallacanestro, nuoto (a livello nazionale) e equitazione. Intervistato da Blasting News, Marangon ha confessato di staccare dagli impegni sul set con il Fantacalcio e sentendo la famiglia in Veneto.