La programmazione de Il Paradiso delle Signore è stata di nuovo modificata. Lo scorso 24 novembre non c’è stata la messa in onda a causa dei funerali di Ornella Vanoni e delle elezioni regionali. La soap di Rai 1 recupera ora la puntata persa con un doppio appuntamento.

Il Paradiso delle Signore e il cambio programmazione: il doppio appuntamento venerdì

I fan della serie di Rai 1, in onda ogni pomeriggio ormai da anni, potranno recuperare l’appuntamento perso. Il 24 novembre non è infatti andata in onda la puntata della soap perché è stato dato spazio a La Volta Buona di Caterina Balivo, che ha trasmesso in diretto i funerali di Ornella Vanoni, scomparsa improvvisamente venerdì 21 novembre. Poi è stato fatto uno speciale del Tg1 in cui si è parlato delle elezioni regionali a seguito della chiusura dei seggi in Veneto, Puglia e Campania.

Venerdì 28 novembre Il Paradiso delle Signore va quindi in onda con un doppio appuntamento: il talk di Rai 1 chiuderà quindi in anticipo alle ore 15.20, per consentire due puntate consecutive e la chiusura alle 16.50, in modo da procedere poi con il solito appuntamento con La Vita in Diretta.

Le anticipazioni sulle prossime puntate

Nelle prossime puntate lo stilista Gianlorenzo Botteri dovrà rispondere a un’emergenza familiare. Rosa condividerà una lietissima notizia con le amiche Irene e Delia: ha infatti ricevuto la proposta di matrimonio da Marcello. In negozio arriverà inoltre il leggendario allenatore dell’Inter Helenio Herrera e Roberto sarà pronto a sfruttarne la presenza.

Odile sembra destinata a cadere sempre più a fondo nella rete seduttiva abilmente intessuta da Ettore. Nel frattempo Fulvio e Johnny riscopriranno la ciclofficina creata da Armando e rimasta inutilizzata dalla partenza di Alfredo. C’è grande fermento per Matteo e Marina: la loro pellicola potrebbe sbarcare nelle sale cinematografiche statunitensi.

A proposito del grande schermo: Irene accoglierà l’invito al cinema formulato da Cesare. Fulvio fornirà consigli a Caterina per organizzare nel modo migliore l’accoglienza del suo fidanzato Mario, atteso a Milano. Johnny sistemerà un piccolo intoppo che rischiava di creare confusione nell’atelier. Enrico organizzerà una partita di calcio in piazzetta per i ragazzi della casa-famiglia con Helenio Herrera.