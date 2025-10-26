Il Paradiso delle Signore, Marcello fa una confessione a Rosa, cambia tutto

Continuano le puntate de Il Paradiso delle Signore, la soap del palinsesto Rai arrivata alla decima stagione. Le anticipazioni sugli episodi che andranno in onda da lunedì 27 ottobre a venerdì 31 raccontano importanti colpi di scena. L’appuntamento è alle ore 16.00 su Rai 1.

Cosa è successo nelle puntate precedenti

Durante i precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore, andati regolarmente in onda su Rai 1, Johnny ha dormito sul ballatoio ma è stato scoperto da Ciro, che si è subito arrabbiato per l’accaduto. Le Veneri hanno quindi trovato una soluzione per il ragazzo e gli hanno consegnato le chiavi di un locale condominiale dove poter sistemarsi. Una vicina di casa ha scoperto la sua presenza e ha denunciato tutto alla polizia. Mimmo è intanto venuto a sapere dell’evento e ha anche capito l’identità della persona che ha dormito nel ballatoio, tanto che alla fine ha deciso di ospitarlo a casa sua.

Nel frattempo, Marcello ha baciato Adelaide, ma ha subito pensato di baciare Rosa. Questo pensiero gli ha dato – finalmente – la prova schiacciante: il ragazzo è ormai innamorato della giornalista.

Le anticipazioni sui prossimi episodi

Adelaide resta quindi sconvolta dalle parole di Marcello e a Villa Guarnieri cercano tutti di starle vicino. La notizia giunge al Paradiso, tanto che Roberto si trova a dover gestire i giornalisti curiosi. I fratelli Marchesi devono invece fare i conti con l’annullamento del matrimonio, mentre Caterina attraversa un momento di sconforto rischiando di perdere la foto del fidanzato. Marcello scompare all’improvviso, mentre Umberto ha compreso perché ha scelto di annullare le nozze. Matteo e Mirella cercano così di contattare Rosa, ma Marcello ricompare a Villa Guarnieri con un unico obiettivo: consegnare a Guarnieri i documenti legati alla gestione del patrimonio di Adelaide.

Caterina mostra intanto alle Veneri la foto del fidanzato ma rivela così una vecchia conoscenza del Paradiso. Johnny e Mimmo parlano intanto di amore, mentre Rosa torna a Milano per incontrare Marcello, che le fa un’importante confessione. Quest’ultima torna al Paradiso e annuncia a Roberto la sua decisione di dimettersi, mentre le Veneri lo accolgono con grande entusiasmo, non nascondendo però anche la loro preoccupazione. Rosa e Marcello prendono quindi una decisione importante, mentre Odile sostituisce Adelaide a un importante evento del Circolo. Nell’episodio che andrà in onda il prossimo venerdì, si festeggia al Paradiso il successo di Paradiso Donna, e zia Sandra decide di lasciare la città dopo un generoso gesto nei confronti di Irene.