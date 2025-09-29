Il Paradiso delle Signore, Enrico sta male. Quale malattia ha l’uomo.Si mette male per Enrico Proietti. La scoperta della malattia, messa in atto dal dottor Alberto Di Meo, lo getterà nello sconforto, sebbene, essendo anche lui un dottore, abbia presagito che non ci sia nulla di buono nel suo stato di salute. Nonostante ciò vorrò

Il Paradiso delle Signore, brutte notizie: Enrico è malato, cosa ha

Il Paradiso delle Signore, Enrico sta male. Quale malattia ha l’uomo.

Si mette male per Enrico Proietti. La scoperta della malattia, messa in atto dal dottor Alberto Di Meo, lo getterà nello sconforto, sebbene, essendo anche lui un dottore, abbia presagito che non ci sia nulla di buono nel suo stato di salute. Nonostante ciò vorrò tenere nascosta la notizia alla sua famiglia per non turbarla.

Parlando con il collega deciderà di rivelargli anche le sue paure e i suoi stati d’animo. Di certo la sparatoria del quale è stato protagonista non è stata un toccasana e anche adesso lui porta visibili segni sia fisici che psicologici sul corpo e sulla mente. In particolare c’è una parte del suo fisico che merita molta attenzione.

Lui, inizialmente, non ci aveva dato alcun peso. Il malessere lo percepiva e anche in maniera molto forte ma non voleva ascoltarlo. Alla fine, però, non sopportando più il dolore, ha deciso di aprire il rubinetto innanzi a una persona competente. E la diagnosi avuta potrebbe non essere stata una delle più confortanti.

Il Paradiso delle Signore, la malattia di Enrico

In sostanza Enrico ha dei problemi seri alla mano che non gli consentono, a conti fatti, di fare rapidamente e in maniera precisa molti movimenti. Inoltre non percepisce una grande sensibilità in quelle zona del corpo. Tutto ciò fa parte dei postumi dei proiettili che lo hanno colpito al braccio durante la sparatoria. Ovvio che un problema del genere non è da sottovalutare soprattutto per la sua professione. Non è chiaro al momento però, stando alla lettura delle anticipazioni, quale sarà la risposta tecnica di Alberto a riguardo.

Non si da dunque nemmeno se lo inviterà a far maggiori accertamenti al fine di andare maggiormente in fondo alla questione. Quel che è certo è che, a quanto pare, Enrico proseguirà a nascondere il fatto ai suoi cari che non sospettano nulla anche se ogni tanto lo vedono strano e nevoso. Nemmeno alla sua Marta vorrà dire qualcosa a riguardo. E ciò, alla lunga, stando all’ascolto di rumors, potrebbe allontanare i due innamorati.

Tra anticipazioni e rivelazioni, la verità sul suo stato di salute

In ogni caso entrambi hanno sempre avuto una vita abbastanza difficile ma sono però, alla fine, riusciti a cavarsela trovando soluzioni anche nelle situazioni più complicate. Tra l’altro, nel corso di un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv in estate l’attore Thomas Santu che riveste proprio il ruolo di questo personaggio aveva anticipato della situazione in cui avrebbe vessato il medico.

“Sì, purtroppo non ne va mai dritta una a questo personaggio però diciamo che si ritroverà a dover affrontare una cosa che all’inizio non pensa possa pesargli”, queste le sue esatte parole. E sempre qui l’artista aveva spifferato che Enrico avrebbe ricominciato a svolgere la sua professione, ma non senza alcuni problemi, tra cui uno assai grave legato alla sua salute, senza, ovviamente, andare nello specifico.