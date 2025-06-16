Il Paradiso delle Signore, chi non torna a settembre: cast rivoluzionato

E’ terminata lo scorso 5 maggio 2025 su Rai 1 la nona e seguitissima stagione de Il Paradiso delle Signore, una delle soap made in Italy più amate dagli italiani. Inizialmente nata come serie televisiva con appuntamento serale in prime time sempre sulla Rete Ammiraglia dell’Azienda di Viale Mazzini, successivamente è stata tramutata in un prodotto pensato appositamente per i daily time.

In onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, era poi fruibile in archivio su Ray Play oltre che il sabato pomeriggio su Rai Premium, Canale 25 del Digitale Terrestre, con le puntate della settimana appena trascorsa. E mentre i telespettatori più affezionati attendono con viva trepidazione qualche foto rubata dal set e arguta indiscrezione sulle prossime trame, circolano voci su nuovi addi a livello di personaggi e di cast.

Quest’ultimo è indubbiamente l’argomento che sta maggiormente a cuore ai fan del Paradiso che sperano sempre di rivedere prossimamente i loro beniamini, molti dei quali sono già impegnatissimi sul set della decima stagione, in onda a partire da settembre, sempre su Rai 1. Il fischio d’inizio relativo ai primi ciack è avvenuto lo scorso 26 maggio 2025 per un totale di 160 episodi. Perlomeno questo è ad oggi il numero previsto “su carta”.

Il Paradiso Delle Signore, chi non ci sarà a settembre

La prima grandissima assente sarà Elvira Camarrone che nella soap interpretava il personaggio di Clara Boscolo. La giovane ha deciso di dire addio al noto magazzino milanese per seguire la sua grandissima passione per il ciclismo. Anche Rosa Camilli che ha il volto di Nicoletta Di Bisceglie non ci sarà. La ragazza, scottata dalle delusioni amorose vissute con Marcello e Tancredi, ha infatti deciso di lasciare definitivamente Milano per tornare dalla madre, a Bologna.

Tuttavia nelle primissime puntate non ci saranno anche altri personaggi molto amati che, però, torneranno prossimamente. Uno cardine, quale Alessandro Tersigni, presentissimo fin dalla primissima stagione nel ruolo di Vittorio Conti, non potrà esserci, almeno inizialmente, dal momento che impegnato in un altro set sul quale circola il massimo riserbo. Probabile è comunque la possibilità di rivederlo almeno in qualche cameo.

Non vedremo nelle prime battute nemmeno Marta Guarnieri, intrepretata da Gloria Radulescu, che ha iniziato una storia con Enrico. New entry super chiacchierata è quella di Simone Montedoro che vestirà i panni di Fulvio Rinaldi, un uomo affascinante quanto misterioso. Entrerà a far parte della vita di una donna presente nel cast, scompigliandogliela. Ad oggi però non è stato reso noto il nome.

Super confermati Vanessa Gravina nei panni della Contessa Adelaide, Roberto Farnesi, ovvero il Commendator Guarnieri, Pietro Masotti, l’amatissimo Marcello Barbieri, nonché Danilo D’Agostino che impersona il bel Matteo Portelli. Lui sarà un personaggio che soffrirà parecchio con l’entrata in scena di un altro uomo che cercherà di soffiargli dal sotto il naso la bellissima Odile di Sant’Erasmo.