Il Paradiso delle Signore, arrivano altre due new entry: chi sono e che ruolo avranno

Conto alla rovescia iniziato dopo la lunga pausa estiva per la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. Il period drama ambientato nella ruggente Milano di metà anni Sessanta, nel pieno del boom economico, in un momento di grandi cambiamenti per il nostro Paese, si ripresenterà al pubblico di Rai 1 il prossimo 8 settembre.

Anche nel decimo capitolo de Il Paradiso delle Signore non mancheranno le novità, a cominciare dalla presenza nel cast di Simone Montedoro, l’amatissimo capitano Giulio Tommasi di Don Matteo pronto a vestire i panni del nuovo magazziniere Fulvio Rinaldi, uno dei nuovi personaggi della soap. Insieme a lui arriveranno altre due new entry che promettono di portare scompiglio nelle trame del Paradiso.

Il Paradiso delle Signore 10, le due new entry nella soap Rai

Sono in arrivo due volti nuovi al Paradiso delle Signore. Una delle novità più intriganti della decima stagione si annuncia la presenza dei fratelli Marchesi: Ettore e Greta, pronti a fare il loro ingresso in un ambiente che non ha mai spiccato per tranquillità – rivelandosi anzi un vero e proprio covo di intrighi e macchinazioni – come la Galleria Milano Moda.

Ettore e Greta Marchesi, interpretati rispettivamente da Elia Marangon e Valentina Ghelfi, sono due giovani di belle speranze, due talenti in erba nel campo della moda ai quali non fa certo difetto l’ambizione. Il loro arrivo è destinato a portare una ventata di novità – ma anche nuove rivalità – in un contesto storicamente carico di tensioni umane e professionali.

Ettore Marchesi sarà il nuovo, brillante esperto di moda e tendenze alla GMM. Il nuovo incarico lo proietterà immediatamente al centro delle attenzioni di tutti, in un mondo in cui la concorrenza tra le case di moda e i grandi magazzini procede senza esclusione di colpi. Al suo fianco ci sarà la sorella Greta, la nuova stilista della Galleria Milano Moda.

La giovane e talentuosa stilista porterà in dote alla Galleria di Umberto Guarnieri tutto il suo estro creativo e la capacità di tradurre le nuove tendenze in linee moderne in grado di fare presa sulla clientela. A dare ulteriore pepe a un ambiente già esplosivo potrebbe esserci un clamoroso ritorno: quello di Giulia Furlan.

Un’ipotesi concreta: il possibile ritorno di Giulia Furlan

Nella passata stagione la stilista interpretata da Marta Mazzi ha messo in mostra una personalità spregiudicata e pronta a tutto pur di affermarsi nel mondo della moda. Un po’ per spirito di rivalsa nei confronti del suo ex Gianlorenzo Botteri e molto per ambizione, Giulia non si è fermata davanti a nulla. Non ha esitato a fiancheggiare Tancredi nei suoi piani per mandare in rovina i rivali del Paradiso.

Su tutti spicca il diabolico piano architettato per rubare e plagiare la nuova collezione di Botteri dopo aver infiltrato una talpa tra le Veneri del Paradiso. Determinata e calcolatrice, Giulia però ha fatto il classico passo più lungo della gamba e quando Marcello ha scoperto il plagio e lo spionaggio ai danni del Paradiso delle Signore per lei le cose si sono messe davvero male.

Licenziata in tronco da Umberto, la stilista apparentemente è uscita di scena. Ma né Il Paradiso delle Signore nessuna uscita, anche dopo una caduta rumorosa, coincide per forza con un addio definitivo. Il ritorno in gioco di Giulia, anche se ancora in assenza di una conferma ufficiale, rimane un’ipotesi sul tavolo.

Una figura divisiva come la sua, in grado di portare scompiglio, seminare zizzanie e divisioni, difficilmente sparisce dall’oggi al domani. Al contrario, la pesante umiliazione patita potrebbe far impennare in lei un desiderio ancora più intenso di prendersi una sonora rivincita. E in caso di ritorno, lo scontro frontale con i fratelli Marchesi sarebbe pressoché inevitabile, contendendosi lo stesso spazio di azione.