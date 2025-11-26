Il raffinato stilista del Paradiso delle Signore sarà al centro delle prossime puntate della soap in onda su Rai 1.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: svolta per Botteri, tutto è a rischio

Il Paradiso delle signore è pronto a tornare in onda dopo l’ inattesa pausa di lunedì 24 novembre, quando la soap di Rai 1 ha dovuto lasciare spazio alla copertura televisiva dei funerali di Ornella Vanoni in diretta da Milano, dove la grande interprete della musica italiana si è spenta lo scorso 21 novembre a 91 anni di età.

Le trame delle puntate di questa settimana, fino a venerdì 28 novembre, vedranno Gianlorenzo Botteri alle prese con un imprevisto. Come se la caverà il talentuoso stilista del Paradiso delle Signore che in questa nuova stagione ha trovato nei fratelli Marchesi – Ettore e Greta, le new entry della GMM – dei concorrenti pronti a dargli del filo da torcere?

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni: problemi in vista per Botteri

Le anticipazioni della decima stagione del Paradiso delle Signore rivelano che nelle puntate fino a venerdì 28 novembre lo stilista Gianlorenzo Botteri sarà chiamato a rispondere a un’emergenza familiare. Non si conoscono i dettagli di questa urgenza di famiglia che però, a quanto pare, si ripresenterà a stretto giro di posta.

Rosa invece condividerà una lietissima notizia con le amiche Irene e Delia: la proposta di matrimonio ricevuta da Marcello. Lo sport farà irruzione al Paradiso delle Signore con l’arrivo in negozio del leggendario allenatore dell’Inter Helenio Herrera. Roberto sarà pronto a sfruttarne la presenza a tutto vantaggio del grande magazzino.

Odile sembra destinata a cadere sempre più a fondo nella rete seduttiva abilmente intessuta da Ettore. Nel frattempo Fulvio e Johnny riscopriranno la ciclofficina creata da Armando e rimasta inutilizzata dalla partenza di Alfredo. Grandi novità per Matteo e Marina: il loro film potrebbe approdare nei cinema americani.

A proposito di grande schermo: Irene accetterà l’invito al cinema da parte di Cesare. Fulvio darà suggerimenti a Caterina per organizzare al meglio l’accoglienza del suo fidanzato Mario, in procinto di arrivare a Milano. Johnny risolverà un piccolo disguido destinato a seminare il panico in atelier. Enrico organizzerà per i bimbi della casa-famiglia una partitella di calcio in piazzetta con Helenio Herrera.

Nuovo lavoro per Johnny e Enrico, ancora inconvenienti per Botteri

Rosa sarà pronta a trasferirsi da Marcello. Alla fine un imprevisto lavorativo impedirà a Mario di arrivare a Milano. Agata convincerà la dispiaciutissima Caterina a fare ugualmente la cena che aveva pensato di preparare per lui. L’aiuto delle Veneri non basterà per risolvere il guasto al furgone di Johnny. In compenso Roberto gli offrirà l’assunzione in prova come magazziniere del Paradiso.

Umberto capirà che tra Odile e Ettore c’è qualcosa di più che semplice stima professionale. Il commendatore proverà a far ragionare la figlia sulla proposta di Marchesi di usare il suo volto per la campagna promozionale della GMM. Alla cena a casa di Caterina intanto si presenterà a sorpresa Cesare. Una notizia su Mario turberà molto Roberto.

Matte riabbraccerà mamma Silvana e le presenterà Marina. Mentre Rosa e Marcello scelgono i testimoni per le nozze, Enrico inizierà a insegnare all’università. Botteri dovrà fare di nuovo i conti con i problemi familiari e non potrà prendere parte alla festa per il film. Infine Greta incrocerà una vecchia conoscenza al Circolo.