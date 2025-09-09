Il Paradiso delle Signore, anticipazioni settembre: Marcello e Adelaide si sposano, ma c’è un problema

Dopo la pausa estiva Il Paradiso delle Signore è tornato alla sua programmazione ordinaria. La nota soap made in Italy è giunta alla sua decisa stagione e nonostante la longevità continua ad attenzionare i telespettatori. Dopo essere andato in onda in prima serata, la serie in stile vintage e ispirata al romanzo di Emile Zolà, ha conquistato il daytime e oggi è tra i prodotti di punta del primo pomeriggio di Rai Uno. Il Paradiso delle Signore ha un vasto seguito di pubblico, che negli ultimi anni ha subito anche un’inflessione positiva: le storie dei vari protagonisti, la cui quotidianità ruota intorno al noto store milanese, sono sempre coinvolgenti e appassionanti.

Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano diversi colpi di scena. Al centro della narrazione c’è Adelaide che nell’ultime puntate della scorsa stagione non è stata bene e ha subito anche un delicato intervento al cuore. Oggi la contessa più temuta e contestata della soap sta meglio, e ha anche recuperato il suo rapporto con Marcello. I due, dopo un’apparente distacco, hanno capito di amarsi ancora e ora sono prossimi a convolare a nozze, anche se sembra che non sia così facile per i due dire il fatidico si.

Secondo gli spoiler della prima settimana di programmazione Marcello sorprende Adelaide chiedendole di sposarlo, questo suscita la gelosia di Umberto Guarnieri che è ancora innamorato e legato alla cognata. L’imprenditore infatti farà di tutto per impedire le nozze e cercherà di porre diversi ostacoli fra i due. Riuscirà nell’impresa? Intanto il nuovo magazziniere Fulvio Rinaldi avrà un malore che preoccuperà i colleghi. Il neo personaggio ha un passato decisamente discutibile che sarà oggetto di varie considerazioni nelle prossime puntate.

Il Paradiso delle Signore, la preparazione della neo sfilata

Veneri, magazzinieri, ma anche addetti all’amministrazioni sono tutti impegnati nell’organizzazione della nuova sfilata de Il Paradiso delle Signore che si ispira al cinema: un evento determinante per il successo del noto grande magazzino e che ogni anno attira l’attenzione dei clienti, ma anche della stampa addetta.

Matteo e Marina Valli trascorrono una notte insieme, mentre Salvo e Elvira sono travolti dai preparativi del battesimo di Andrea. L’arrivo del piccolo ha rivoluzionato le loro vita donandogli gioia ma anche una quotidianità decisamente più caotica. Infine Odile diventa la responsabile della Galleria Milano Moda, un compito decisamente prestigioso.

Chi è Fulvio, il nuovo magazziniere de Il Paradiso delle Signore

Fulvio Rinaldi è il nuovo magazziniere de Il Paradiso delle Signore. Personaggio controverso è interpretato da Simone Montedoro. L’attore lo ha definito un uomo gentile e riservato, ma nello stesso tempo è molto determinato. Fulvio, ex imprenditore, ha lasciato Roma e si è trasferito a Milano per darsi una seconda opportunità, qui accetta il lavoro di magazziniere ma fa credere alla figlia Caterina di avere nello store un post più prestigioso.

Tuttavia la verità non tarderà ad emergere. Fulvio avrà un malore e susciterà la preoccupazione dei colleghi che cercano di scoprire cosa nasconde. Enrico gli offrirà la sua amicizia e cercherà di dargli dei consigli su come gestire il rapporto con la figlia, gli consiglierà di proteggerla, ma senza nasconderle la verità.