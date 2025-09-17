Uno scandalo minaccerà di travolgere Marcello e Adelaide turbando la serenità della coppia prossima alle nozze.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: scandalo Marcello e Adelaide, la coppia in crisi

Marcello è partito subito forte fin dalle prime puntate de Il Paradiso delle Signore 10. Barbieri ha sentito la necessità di fare un salto di qualità nella relazione con Adelaide, stanco di ricoprire il ruolo di eterno fidanzato della contessa o al massimo di «ospite a cena» (secondo l’icastica definizione del suo grande rivale Umberto Guarnieri).

Il giovane e ambizioso imprenditore ha chiesto la mano della contessa davanti alla suggestiva cornice del Paradiso delle Signore, il negozio simbolo non solo della sua ascesa nel mondo degli affari ma anche dell’incontro con Adelaide, pronta ad accettare con entusiasmo la proposta di Marcello. Il profumo dei fiori d’arancio rischia però di essere offuscato da uno scandalo in arrivo che minaccia di travolgere i futuri sposi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: scandalo per Marcello e Adelaide

Le anticipazioni annunciano che negli episodi inediti de Il Paradiso delle Signore, previsti dal 22 al 26 settembre, la reputazione della contessa Adelaide di Sant’Erasmo rischierà di essere compromessa dalla pubblicazione di un articolo scandalistico. Anche Marcello verrà infangato dal pezzo denigratorio che non mancherà di mettere in cattiva luce pure la sua immagine.

Sarà il giornalista Anselmo Conaro a far uscire questo pezzo che turberà non poco la serenità della coppia, impegnata nella preparazione delle nozze. Il pezzo proietterà delle ombre sulla credibilità di Adelaide finendo per infangare anche il buon nome di Marcello, impostosi con grandi sforzi nel rapace mondo della finanza milanese.

Adelaide reagirà in maniera furente. La contessa si metterà subito a indagare sui motivi che hanno portato alla pubblicazione di quell’articolo così nocivo per la sua reputazione. La donna comincerà a sospettare che dietro ci sia la mano – e soprattutto la mente – di Guarnieri. Da parte sua, Marcello proverà a ridimensionare la portata dell’episodio.

Il commendatore – che aveva tentato senza riuscirci di bloccare l’uscita del pezzo – invece andrà su tutte le furie a causa delle accuse infondate che si vedrà muovere dalla madre di sua figlia. Nelle puntate precedenti Umberto aveva tentato il tutto per tutto per riconquistare il cuore di Adelaide, cercando di dissuaderla dall’unirsi in matrimonio a Marcello.

La contessa però ha continuato diritta per la sua strada, determinata a portare Barbieri all’altare. Spazio anche per le vicende di Salvo e Elvira, sempre più preoccupati per le condizioni di salute del piccolo Andrea. La tosse non lascerà in pace il primogenito degli Amato, tanto che Salvatore comincerà a considerare seriamente l’idea di lasciare per qualche tempo Milano e trasferirsi in una località di mare.

Subito un grosso pasticcio per Caterina dopo il primo di lavoro al Paradiso delle Signore. La figlia di Fulvio rovinerà un prezioso scialle. A quel punto suo padre interverrà per chiedere a Concetta se è possibile rimediare al danno senza che Landi venga informato dell’accaduto.