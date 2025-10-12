Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Rosa sarà aggredita

Inizio di stagione tra alti e bassi per Rosa Camilli. La giornalista doveva rientrare a Milano giusto per partecipare al battesimo del piccolo Andrea, il primogenito di Salvo e Elvira. E invece la pubblicazione del suo primo romanzo e la proposta di lavoro di Roberto hanno portato Rosa a lavorare di nuovo al Paradiso delle Signore, gomito a gomito con quel Marcello che cercava di dimenticare.

Come se non bastasse, nelle ultime puntate anche Tancredi è tornato a fare capolino nella vita dell’ex Venere e sembra avere tutte le intenzioni di riscattarsi agli occhi della donna che ha deluso profondamente. Ai dolori sentimentali della signorina Camilli si aggiungerà, nei prossimi episodi della soap, anche un’aggressione fisica.

Il Paradiso delle Signore, spoiler: Rosa vittima di un’aggressione

Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle Signore in onda dal 13 al 17 ottobre non portano nulla di buono per Rosa, destinata a correre un serio pericolo. La scrittrice subirà un’aggressione per le strade di Milano. A evitarle il peggio sarà proprio Marcello, pronto ad intervenire dopo aver assistito in lontananza alla scena.

Uno sconosciuto si avvicinerà a Rosa. Il suo nome è Rodolfo Sacchi. L’uomo importunerà una prima volta Rosa, ma a metterlo in fuga sarà Mimmo. L’intervento tempestivo del giovane poliziotto sarà decisivo per salvare Rosa. Sacchi però tornerà alla carica una seconda volta, pronto ad insidiare nuovamente la giovane, ancora turbata dall’accaduto.

Sacchi aggredirà nuovamente Rosa mentre la giornalista è in compagnia di Mirella. Questa volta sarà Marcello a intervenire e a evitare il peggio. Profondamente scossa a causa dell’aggressione, Rosa sarà costretta a farsi ricoverare in ospedale. Nel frattempo Marcello non riuscirà a smettere di pensare a lei e la sua mente continuerà ad andare al passato.

Intanto Adelaide, dopo la prova dell’abito da sposa in presenza di Odile e Marta, farà un sogno inquietante. Una sorta di presagio infausto del danno irreparabile che subirà il suo vestito di lì a poco. A salvare la situazione saranno Ettore e sua sorella Greta, pronti a disegnare un nuovo abito da sposa in tempi rapidissimi.

Odile intanto confiderà alla cugina la strana telefonata di Ettore per invitarla a cena e presentarle proprio sua sorella. Umberto però comincerà a sentire puzza di bruciato e inizierà a indagare sul passato di Greta. Dopo aver letto un annuncio sul giornale Johnny rinuncerà all’idea di lasciare Milano. Ma rischierà di non poter realizzare i suoi sogni senza un lavoro.

Ad aiutare il simpatico giramondo penserà ancora una volta sua cugina Greta. Marcello intanto aiuterà Salvo a trovare una soluzione per cedere le quote della Caffetteria mentre Ciro inizierà una collaborazione con un nuovo cameriere che però non lo soddisferà del tutto. Agata proverà allora a convincere il padre ad assumere proprio Johnny. Per Elvira, Salvo e il piccolo Andrea nel frattempo sarà arrivato il momento dei saluti ad amici e colleghi.