Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: quando torna Adelaide a Milano? La Contessa ancora assente

La contessa di Sant’Erasmo si trova ancora nel convento in Liguria, lontana da Milano e da Marcello. Ma quando farà rientro in città?

Ammettiamolo: senza l’iconico volto della contessa di Sant’Erasmo il Paradiso delle Signore manca di una delle sue colonne portanti. Come noto Adelaide si è ritirata in un convento ligure per meditare e recuperare un equilibrio compromesso dalla burrascosa fine della storia d’amore con Marcello, seguita dai relativi strascichi.

La sete di vendetta della madre di Odile è stata a un passo dallo sfociare nel dramma. Soltanto il pronto intervento di Umberto ha evitato che la donna premesse il grilletto della pistola puntata in direzione del suo ex. Sventata per un soffio la tragedia, Adelaide è uscita di scena. Ma per quanto? Quando farà ritorno a Milano la contessa?

Il Paradiso delle Signore 10, spoiler: Adelaide quando torna a Milano?

Nei prossimi episodi del period drama targato Rai 1 non è previsto un ritorno in scena per Adelaide. La contessa rimarrà assente dalle trame ancora per un po’, ospite del convento in Liguria. Nel frattempo le nuove puntate in onda dal 2 al 6 febbraio assisteranno alla clamorosa rottura tra Marcello e Rosa. I due fidanzati decideranno di prendere strade differenti.

La classica goccia che fa traboccare il vaso sarà rappresentata dalla presenza sempre più ingombrante di Tancredi. Sant’Erasmo si deciderà a confessare alla giornalista tutto il suo amore. Una rivelazione, la sua, destinata a sconvolgere Rosa spingendola a interrogarsi profondamente sulle sue scelte sentimentali. Alla fine l’ex Venere deciderà di chiudere con Marcello.

Gli innamorati che avevano lottato duramente per salvare il loro amore mentre infuriava la sete vendicatrice di Adelaide decideranno di prendersi una pausa, mettendo in stand-by la loro storia e gli imminenti progetti di convolare quanto prima a nozze. Un colpo di scena clamoroso innescato dalle continue omissioni di Barbieri, non ultima delle quali il silenzio con la compagna sul tentativo della contessa di togliergli la vita.

Ettore nel frattempo deciderà di essere sincero con Odile. Il creativo della GMM rivelerà alla fidanzata che la sua partenza improvvisa per Londra si è resa necessaria a causa delle precarie condizioni di salute di sua madre, in serio pericolo di vita. La contessina sarà profondamente toccata dal racconto del suo promesso sposo.

Le parole di Ettore spingeranno Odile a parlare anche a Greta per cercare di portarle conforto. La stilista però non reagirà nel migliore dei modi. La sorella di Ettore arriverà a scontrarsi con Odile. Per Agata, ammessa alla scuola di restauro, si aprirà la possibilità di una nuova sfida professionale a Firenze.

Mimmo si dirà pronto a supportare in ogni modo la fidanzata. Il giovane braccio destro di Ciro non nasconderà di essere disposto a trasferirsi con Agata nel capoluogo toscano, senza esitare a lasciare il suo lavoro quotidiano al Gran Caffè Amato per accompagnare la sua amata nella celebre città d’arte.