Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Odile scopre i piani di Greta

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, nella puntata che andrà in onda il prossimo 6 febbraio, Odile potrebbe scoprire cosa nasconde Greta. Che la giovane stilista e il fratello Ettore stiano tramando qualcosa è ormai chiaro a tutti, proprio nelle scorse puntate abbiamo visto Greta insistere affinché la figlia della contessa ufficializzasse la sua relazione con il fratello, anche davanti alla stampa.

Sebbene non si conosca il piano dei due fratelli Marchesi, pare che Odile comincerà a dubitare della buona fede della ragazza e questa cosa potrebbe spingerla, magari, a indagare su di lei e sul suo fidanzato.

Cosa accadrà tra Greta e Odile nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore

Dopo che nelle recenti puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Greta convincere Odile a rendere pubblica la sua relazione con Ettore, la giovane Marchesi commetterà un passo falso, che potrebbe metterla in cattiva luce con la futura cognata. La giovane stilista era stata molto sgarbata con la figlia della contessa dopo che quest’ultima aveva scoperto un segreto su sua madre, ovvero che si trova a Londra ed è gravemente malata.

Così Greta deciderà di chiedere scusa a Odile, ma proprio mentre sta per farlo, compirà un gesto piuttosto equivoco, che sarà notato dalla figlia della contessa, che così inizierà a nutrire dei dubbi sulla sorella del suo fidanzato. Al momento non si conoscono i dettagli di questo gesto, ne cosa scoprirà la ragazza, ma dopo questo momento Odile potrebbe decidere di andare a fondo alla cosa, magari venendo a conoscenza dei piani di Greta e del fratello.

Intanto, secondo le anticipazioni della serie di Rai1, Marcello e Rosa nelle prossime puntate si lasceranno, dopo un periodo di crisi la coppia deciderà di separarsi. Si prenderanno una pausa poiché non sono riusciti ad appianare le loro divergenze, bisognerà comprendere se si tratta di qualcosa di definitivo o se, alla fine, Barbieri e la giornalista torneranno assieme. A Il Paradiso delle Signore vedremo anche Mimmo e Agata che raggiungeranno Firenze per farsi un’idea della città in cui presto si trasferiranno. La giovane ha avuto una proposta di lavoro molto importante e il fidanzato deciderà di seguirla, lasciando il suo lavoro al Gran Caffè Amato.

Proprio le sue dimissioni getteranno Concetta nella preoccupazione, teme che Ciro solo non ce la possa fare, così deciderà di trovare una soluzione per supportarlo. Anche per Fulvio arriverà un’importante proposta di lavoro, dovrà sostituire Matteo e quindi – seppur in modo momentaneo – diventerà il nuovo contabile de Il Paradiso delle Signore, questo gli farà acquisire più fiducia in se stesso. Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore saranno, dunque, molto interessanti, potrebbero scoprirsi importanti verità, che porteranno non poco scompiglio.