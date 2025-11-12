Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Marcello distrutto, Adelaide non si fermerà

È regola ferrea delle soap che al cuor non si comanda. Tanto più se è il cuore ferito – per non dire spezzato – di una donna di potere dal forte carisma. Com’è, indubbiamente, la contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Ai suoi occhi Marcello ha fatto anche più che infrangere il suo sogno d’amore. Altra onta imperdonabile di Barbieri, l’umiliazione inflitta a una famiglia abituata a nutrire un vero e proprio culto per la propria immagine pubblica.

Adelaide, furente come una valchiria oltraggiata, ha giurato vendetta a Rosa e Marcello, colti in flagrante mentre amoreggiavano grazie alla copia delle chiavi dell’appartamento di Barbieri. I due innamorati si sono improvvisamente ritrovati davanti una contessa assetata di vendetta e decisa a punirli senza pietà per l’affronto subito.

Nelle puntate dal 17 al 21 novembre de Il Paradiso delle Signore la furia vendicatrice di Adelaide non si placherà. E il primo a farne le spese sarà proprio il suo ex promesso sposo. La contessa non si accontenterà certo di aver ottenuto le sue dimissioni dal grande magazzino. Proverà in ogni modo a mettere i bastoni tra le ruote a Marcello.

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni: Adelaide infierisce su Marcello

Nelle ultime puntate Adelaide si è ripresentata in società, stupendo tutti al Circolo con il look nuovo – e soprattutto audace – confezionato su misura per lei dai fratelli Marchesi. Un simbolo di rinascita per la contessa, pronta a risorgere dalle sue ceneri come un’araba fenice. Ma pessimo segnale per Marcello e Rosa, nei confronti dei quali Adelaide accantonerà ogni genere di scrupolo.

Perfino Umberto – non proprio uno che difetta di pelo sullo stomaco – ha discretamente invitato Adelaide a frenare la propria brama di vendetta. Ma non ci sarà nulla da fare, almeno nelle prossime puntate. La contessa di Sant’Erasmo userà tutti mezzi a propria disposizione per rendere la vita impossibile alla nuova coppia.

Adelaide non smetterà di scavare nel passato di Rosa per trovare qualcosa di compromettente da usare contro di lei. Sulle sue tracce ha già sguinzagliato il giornalista esperto di scandali Anselmo Conaro. Marcello però appare più di tutti destinato a vedere i sorci verdi. Il giovane imprenditore cercherà di rilanciarsi professionalmente dopo essersi dimesso dal ruolo di direttore commerciale del Paradiso.

Barbieri proverà ad aprirsi una nuova strada nel promettente mercato degli elettrodomestici. Ma per avviare la sua nuova avventura imprenditoriale avrà bisogno di liquidità. Penserà così di rivolgersi alla banca per ottenere un prestito. L’istituto di credito però gli negherà il denaro bocciando la sua richiesta.

Le anticipazioni non entrano in dettagli, ma non appare azzardato ipotizzare che dietro il mancato prestito bancario non possa esserci proprio lo zampino di Adelaide, magari con il supporto di Guarnieri, che come banchiere certo sa come muovere certi fili senza dare nell’occhio. Sta di fatto che Marcello prenderà molto male il rifiuto.

Il giovane imprenditore sarà distrutto. Per lui si spalancherà un vicolo cieco che metterà seriamente a rischio il suo futuro professionale. In mezzo a tanta desolazione, una buona notizia invece per Odile e Matteo: la Siae li contatterà per corrispondere loro una somma di denaro per i diritti d’autore dei brani composti dai due giovani nell’ultimo periodo.