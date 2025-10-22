Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: la notizia che devasterà Adelaide, la Contessa starà di nuovo male

È in arrivo un vero e proprio terremoto esistenziale per Adelaide: la vita della contessa sarà stravolta da una notizia che la farà stare di nuovo male.

Questa prima parte di stagione ha visto Adelaide completamente assorbita dal pensiero – e dai preparativi – delle nozze con Marcello. Barbieri ha deciso di fare un salto di qualità nel rapporto sentimentale con la contessa chiedendole la mano. Ne è passata di acqua sotto i ponti dai patemi d’animo della scorsa stagione, quando il cuore malato di Adelaide aveva fatto preoccupare tutti.

Presto, tuttavia, una notizia del tutto inaspettata colpirà pesantemente la contessa. Adelaide si sentirà nuovamente male a causa di una rivelazione a tal punto spiazzante da portarla a crollare sotto il peso degli eventi. Nelle prossime puntate un vero e proprio terremoto esistenziale sconvolgerà la vita della madre di Odile.

Il Paradiso delle Signore 10, spoiler: un terremoto sconvolge la vita di Adelaide, nuovo malore per la contessa

Tanto tuonò che alla fine piovve. Come commentare altrimenti quanto accadrà nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 27 al 31 ottobre? Adelaide si sentirà male quando apprenderà dalla bocca di Marcello, l’uomo che aveva giurato di portarla all’altare, la sua decisione di annullare le nozze. Alla fine i sentimenti di Barbieri per Rosa finiranno per prendere il sopravvento.

La crisi sentimentale di Marcello, apparsa sempre più evidente di puntata in puntata, si concluderà così con il clamoroso annullamento delle nozze. Barbieri chiederà a Adelaide di parlare e le comunicherà la sua decisione di mandare a monte il matrimonio, non essendo più certo dei sentimenti che nutre nei suoi confronti.

Un fulmine a ciel sereno per la contessa che rimarrà senza parole e attonita davanti alle parole dell’uomo che credeva incapace di tradire la sua fiducia. Adelaide avrà un crollo emotivo e comincerà a stare male. Potrà fare affidamento soltanto sui suoi affetti più cari, a partire da sua figlia Odile. Per la contessa sarà un colpo durissimo.

Intanto Barbieri rassegnerà le sue dimissioni da direttore commerciale del Paradiso delle Signore, pronto a voltare pagina anche in campo professionale. La sua decisione, inutile dirlo, spiazzerà anche Rosa. La giornalista, che ormai appariva rassegnata a perdere il suo amore impossibile, si metterà subito a cercarlo per avere un confronto con lui.

Marcello da tempo è consapevole che Rosa è innamorata di lui. Impossibile avere dubbi residui dopo aver letto la pagina stralciata dal primo romanzo dell’ex Venere, che descrive chiaramente il bacio scattato tra di loro. I due giovani, ormai certi del sentimento reciproco che li lega, arriveranno a prendere una decisione inaspettata sul loro futuro.

Nel frattempo Irene riceverà a sorpresa la visita di sua zia Sandra che grazie all’intervento di Concetta verrà a sapere dei debiti della nipote con il fisco. La zia deciderà così di ripianarli di tasca propria, togliendo dai guai la nipote.

Odile intanto dovrà sostituire al Circolo mamma Adelaide – ancora scossa dalle nozze annullate – in vista del lancio della rivista Paradiso Donna. Enrico invece non troverà ancora il coraggio per dire la verità a Marta sui problemi alla mano destra che gli impediscono di esercitare il suo mestiere di chirurgo.